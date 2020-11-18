雲林縣北港鎮媽祖醫院守護偏鄉長者健康，獲頒專業友善醫療獎。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮媽祖醫院守護偏鄉長者健康，由院長吳錫金代表領取專業友善醫療獎。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

由台灣企業永續學院主辦的「2020第13屆台灣企業永續獎」選拔，今年參加企業達252家，較去年成長28％，競爭非常激烈，中國醫藥大學北港附設媽祖醫院首次參加第5組「醫院HSR永續方案獎」，即以「專業友善醫療」獲得銅級獎。

院長吳錫金表示，媽祖醫院是雲林縣沿海地區唯一教學區域醫院，秉承「救腦、救心、救命」的急重症醫療，發展專科特色醫療，堅持「優質醫療服務」與「友善醫院」精神，建立完善的醫療服務並推廣至偏鄉社區。

吳錫金說從病人入院時，醫院即整合出院準備服務，提供長照個案管理、復能、沐浴車、失智共照等社區長照中心專業團隊一條龍式服務，讓病患得以解決返家後的照顧問題。

除了醫院內部醫療服務外，醫護人員也透過社區長青食堂及健康樂活小站等早期健康促進服務，結合扶輪社辦理失智及攝護腺癌篩檢，進行早期預防早期介入，還有成立社區整體照顧服務、失智照顧整合中心、社區巷弄服務站。

藝術治療方面，醫院與「極至動能舞團」規畫適合長者的「共融藝術」，為高齡者提供多元的展演活動，讓長者在年輕舞者帶領下共舞，過程充滿傳承、記憶、健康、歡笑的意涵。

吳錫金指出，此次獲獎，顯見媽祖醫院在地服務、永續發展的成果獲得肯定，讓雲林海線偏鄉長者健康快樂地生活，同時也呼應聯合國企業永續發展目標、接軌國際。

(中時 )