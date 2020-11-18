國民黨臉書粉專發文及影片。（摘自國民黨粉專）

黃福其／台北報導

國民黨臉書粉專今晚發文，怒轟《NCC變成髒兮兮！「政府容不下異音」就是獨裁！》，強調台灣言論自由可貴，不允許政府公權力干預；但民進黨一再雙標，政院放假消息不處罰，真新聞又不給報，NCC失去獨立機關價值，民進黨邁向專制獨裁。國民黨邀請大家11月22日一起站出來參加凱道遊行，反雙標、反獨裁、反萊豬、捍衛言論自由。

國民黨說，一個民主自由的國家，對待不同的聲音，應該要給予尊重與包容，作為執政黨，更應該去捍衛每一個人的言論自由，一旦政府動用公權力，去阻止新聞媒體對政府的監督，這就是徹底的獨裁專制。

國民黨表示，民進黨不斷宣稱中天新聞散播假消息，但事實上就算主播在第一時間進行澄清，並非故意散播假消息，仍然面臨裁罰；相較之下，行政院前發言人丁怡銘製作圖文、召開記者會，惡意的散播食安假消息，製造人民恐慌、傷害民間商家聲譽，結果蘇貞昌院長出來呼籲大家原諒，刑事局則包庇解釋非惡意。明顯的雙重標準，要說沒有政治力的干預，誰會相信？

國民黨指出，NCC作為一個獨立機關，配合民進黨的劇本演出，徹底踐踏新聞價值、箝制言論自由，如果我們默許政府可以用公權力去關閉一家新聞台，那台灣的未來，將會完全失去第四權的監督力量，所有媒體都將變成政府的傳聲筒，一個缺乏監督制衡力量的執政黨，就是專制與獨裁的政權。

國民黨強調，百分之百的言論自由是民進黨一慣的主張，對媒體下毒手的也是民進黨，新聞自由是民主社會的基石，現在基石鬆動，我們的民主將岌岌可危！因此國民黨邀請大家11月22日一起站出來！反雙標、反獨裁、反萊豬、捍衛言論自由。登記參戰：https：／／chichen.org／zzJWd

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