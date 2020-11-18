綜藝天王吳宗憲18日驚傳在屏東錄製《綜藝玩很大》摔車受傷，送到醫院治療後，已經暫停錄影，先返回台北。林柏昇（KID）稍早在Instagram上傳吳宗憲手腳四肢都包紮著紗布的怵目驚心照片，還調侃他是「今日勇士」，讓粉絲看了非常憂心。

吳宗憲面對記者傳訊息關心傷勢時，親自回覆：「有一點嚴重，但是OK了……已經快到台北了。回家好好休息，明天再去腦部斷層。放心沒事！」記者憂心怎麼會摔到要照腦部電腦斷層，他說「安全帽整個破掉」，足見當時摔車的危險指數。

據悉，吳宗憲18日錄影已錄到最後一關時，竟在騎腳踏車時意外摔傷，製作團隊緊急替他處置傷口，並送到醫院就診，目前初步判斷僅有皮肉傷，但為保險起見，明天仍會再到醫院做腦部電腦斷層檢查。

事實上吳宗憲10個小時前才在臉書Po出錄影花絮照，發文寫著「室雅何須大？心寬路遠長！在霧台喝咖啡，讓舌頭和喉嚨在雲霧之間跳舞⋯⋯」當時他看起來心寬且相當悠閒，不料幾小時後竟發生摔車意外。

(中時 )