味全龍第2次擴編選秀將在本月27日舉行，各隊必須在20日下午2點前交出18人保護名單，這與申請行使自由球員（FA）權利的日期相同；於是有些剛取得FA資格的球員自動「體貼」球團，表態申請行使FA權利；因為這一來就不屬於原球隊，不能列入保護名單，可把員額讓給其他隊友。

按規定，味全龍可從各隊保護名單外挑走一名球員，各付750萬元權利金，4隊合計3000萬元，這筆錢一定要花，已經是一筆龐大數目。即使大多數自由球員的轉隊費還不到750萬元，龍隊也很難再撥出另一筆預算，從市場上簽下即戰力好手。

事實上，有些符合FA資格的球員因為成績不算出色，或者年齡較長，即使申請行使FA也不太可能找到新東家，最後還是會留在原隊。這也是實施自由球員制度以來，僅2016年林智勝、鄭達鴻順利轉隊，這麼多年來就只有兩個成功案例。

如今碰到味全龍擴編選秀，距離FA申請截止還有兩天，在球員主動、球團默許的狀況下，或許還會有人跟進。扣掉18人保護名單、自由球員以及前兩年加盟的選秀新人，味全龍二度擴編選秀能選的人已所剩無幾，亦使這項協助新軍補強戰力的辦法大打折扣，喪失制度設計上的美意。

(中時 )