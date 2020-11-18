黃福其／特稿

NCC否決中天新聞台換照，顯露民進黨政府要人民閉嘴、不容反對聲音存在，赤裸裸展現以國家機器扼殺言論自由的麥卡錫思維。令人憤怒的是，部分自詡民主的政客、名嘴及學者趨炎附勢，對中天喊打喊殺；悲哀又令人痛心的是，猶有國人認為事不關己，不發一語。可怕的是，當媒體淪為一言堂，清一色只能吹捧綠色政權，任何人隨時都可能以言賈禍，被政府東廠追殺，台灣的未來還有民主自由嗎？

2014年俄羅斯有部電影《危樓愚夫》，描述水管工為挽救一棟危樓中800多條人命，對抗俄羅斯整個腐敗的官僚体制的故事。

影片中，住800多人的大樓有一道存在多時的大裂縫，官方多年一再粉刷表面、暗自中飽維修經費，住民們習以為常，偶而多看一眼，照樣回家睡覺。雖然水管工發現大樓24小時內就要塌了，趕緊提醒官方疏散住戶，腐敗官僚卻不滿利益受損，用槍口堵住水管工的嘴，威脅他噤聲亡命他鄉。

可悲的是，水管工不顧官僚威嚇、家人逼他勿惹禍上身，仍秉持良心地逐戶拍門叫醒800多位住戶漏夜逃命，但醒來的人群卻把水管工痛揍一頓，發洩完又回大樓沈睡。

電影裡，官僚雖腐敗可恨、家人雖自私可憎，但更令人痛心的卻是冷漠麻痺的「愚夫」，或沈默或沈睡，將水管工視為「異類」地逐出群體，彷彿如此社會就會安靜平和，毫不自覺地踐行「正義是多餘，自私是真理」，頹危大樓終至傾塌。

台灣現況正如電影中的危樓，日益擴大的裂縫正是被戕害的新聞自由，民進黨政府有如拿槍堵嘴的腐敗官僚，不敢為新聞自由發聲的媒體則是怯懦的家人，愚夫除了是附勢裝睡的政客學者，更是認為事不關己的人們。

美國波士頓猶太人屠殺紀念碑上，銘刻著曾遭納粹迫害的德國新教牧師馬丁．尼莫拉寫的短詩「在德國，起初他們追殺共產主義者，我沒有說話，因為我不是共產主義者；接著他們追殺猶太人，我沒有說話，因為我不是猶太人；後來他們追殺工會成員，我沒有說話，因為我不是工會成員；此後他們追殺天主教徒，我沒有說話，因為我是新教教徒；最後他們奔我而來，卻再也沒有人站起來為我說話了。」

馬丁的短詩，發人深省。中天新聞台被名為民主進步、實為麥卡錫信徒的執政當局濫權扼殺，台灣人何時才能深省？何時才會覺醒？

(中時 )