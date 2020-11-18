林美照、向娃、康弘三位昔日秀場巨星應《超級夜總會》節目之邀，參與秀場單元演出的，三人在錄影後台歡喜敘舊，異口同聲說：「看到你（妳）們還在真好！」三人掐指一算，竟然已30年沒同台演出了！林美照笑稱：「近幾年是我們進場維修期，年輕時為了扛家計，我們對每一個演出機會都是不錯過、不放過、不跳過，等同拿健康換取現金，風水輪流轉，如今是拿現金換取健康，還好都已修復完全，大家又能活躍在舞台上。」
提起照顧後輩不餘遺力的康弘，林美照、向娃都豎起大姆指說：「康弘大哥年輕時又帥又很紳士風度，對我們這群平均年齡不滿二十歲的小妹妹十分照顧，碰到鹹豬手幫的還會充當保鏢保護我們，當年我們都曾偷偷的仰慕過他。」面對兩位凍齡美魔女遲來的告白，已當爺爺的康弘說：「妳們現在連老豆干也敢消遣，是感情空窗期太久了嗎？」
在埔心農場錄影時，一開始向娃跟康弘還按著節目腳本流程走，演唱跑場作秀的曲，不料，當娃娃音鼻祖林美照上場時，秀場話題莫名走調轉為模擬生前告別式，三位嘉賓加上澎恰恰、許效舜兩位主持人，紛紛開始表達真心話，康弘事後向林美照表示；他非常贊同林美照的想法，「既然是自己的告別式，自己當然要在場，這樣才能知道在乎自己的人是哪些？同時來個大和解，有冤報冤、有仇報仇，今生怨今生了結！該說清楚的話、該理清的債、該致歉的過錯一次搞定，我贊成辦生前告別式，只是為什麼要每五年辦一次呢？」
林美照聽了笑說：「因為累積五年下來，又會產生新的債權、債務跟新的恩怨情仇啊！」
(中時 )
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