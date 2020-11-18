對許多人來說，家是生活中的庇護所，在家就是要享受片刻的安寧才能得以放鬆。不過一位民眾抱怨自己鄰居，9年來不斷使用「噪音攻勢」，天天唱卡拉OK，還「唱得像殺豬一樣」，讓他崩潰直呼「想殺人」。對此，網友分享一神招，保證對方從此不唱。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，自從鄰居家裡裝了KTV後，每天傍晚就開始「365天不中斷」唱歌，聽到差點神經衰弱。原PO指出，鄰居唱得好聽就算了，但卻「唱得跟殺豬一樣」，每天都唱一模一樣的歌曲，都已經聽膩了。

原PO抱怨，既然自己那麼愛唱歌，還不懂把隔音做好，唱歌更故意要把窗戶打開，「到底哪來的自信？」但他自認為已經算脾氣很好，9年來才報過兩次警，但鄰居依舊屹立不搖地繼續唱歌。原PO崩潰表示，「我都想買一組重低音喇叭，不放音樂我放噪音每天跟你對尬，真的是會氣死人」。

貼文一出，不少網友直呼，「唱歌的永遠不知道聽歌的痛苦…」、「忍九年 你也是很能忍耶 」、「天哪⋯疲勞轟炸⋯壽命會減短」、「真的...唱得好聽也就算了，難聽又愛一直唱...真的會想殺人」。大家也相當支持原PO表示「 放佛經跟他對尬」、「對著他家放大悲咒」、「放重低音喇叭大pk」。

一位網友則透露，過去自己也很愛在家裡清唱，直到有一天隔壁鄰居突然按門鈴說「先生，您唱歌真的很好聽，我想要您的簽名！」從此以後就再也不唱了。

(中時新聞網)