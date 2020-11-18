國家傳播通訊委員會（NCC）宣布不予中天新聞台換照，中天新聞台將在12月12日執照到期後關台。網路政論節目主持人彭文正直指，這是民進黨恥日。更指NCC主委陳耀祥說對每一家新聞台審議的標準、法律規定，都是一致的，也不會審查媒體的政治立場。彭文正酸說：這是他今天聽到的最大笑話。

彭文正在《政經關不了》節目中表示，中天新聞台是史上第一個被關台的新聞台，有不同立場的人有不同反應。他還是哪句老話，寧可有媒體而無政府，而不要有政府而無媒體。媒體不可能沒有立場，這是正常的民主現象。不可因立場不同，而用政府力量關台，是立下台灣新聞史和言論自由史上最惡劣的示範。

彭文正認為，他應該是最有資格說關中天的人，但他還是一句話，這件事如果逾越法律份際，應該要講清楚引用法條，給予行政裁罰，而不是關媒體。他認為媒體第四權的角色，應該被充分的尊重，對於不同意見，應該予以尊重，並且在民主制衡的角度來看，監督政府，本為天職。

彭文正指出，NCC主委陳耀祥說中天內控失靈，若這叫內控機制失靈，那台灣沒有一家媒體內控機制是完整的；陳耀祥還說上次中天換照以後沒有違規紀錄，彭反問，既然沒有違規紀錄，怎麼可以把中天關掉呢？他強調，這叫關台，不叫不換照，因為52台這個位置，你叫人家移開 ，就等於把它關掉，因為它沒有地方去了，就觀眾認定頻道的立場，把它移頻就是關台，別再拗這不是關台，只是換照，這是鬼扯！

彭文正點出，陳耀祥說對每一家新聞台審議的標準、法律規定，都是一致的，也不會審查媒體的政治立場。彭文正酸說，這是他今天聽到的最大笑話。甚至認為，陳耀祥對電視台的生態不了解，不配當NCC的主委，陳耀祥得說法，更擺明是強辭奪理，大家都知道這事的來龍去脈，NCC要關別人的台，有種就站出來把理由講明白！

(中時新聞網)