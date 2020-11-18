黃福其／台北報導

我國遭《區域全面經濟合作夥伴關係協定》RCEP排除，蔡總統稱政府已超前部署、行政院長蘇貞昌也說衝擊不大。國民黨政策會專員呂謦煒卻抓包，指蔡政府已2年沒開「對外經貿戰略會談」，拚選舉不拚經濟，無法帶領台灣進RCEP，卻開放進萊豬給台灣人民吃。

呂謦煒指出，2015年民進黨總統候選人蔡英文曾說「我們執政後將參考日本的經驗，在行政院成立專責小組全力推動，爭取加入《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議》TPP；我們也會積極爭取加入RCEP ，不放過任何雙邊及區域FTA簽署的機會。」2016年，蔡總統就職演說也說要「積極參與多邊及雙邊經濟合作及自由貿易談判。」

他說，蔡政府上任後曾召開幾次「對外經貿戰略會談」，表達重視台灣對外經貿關係，也通過新南向政策綱領、成立行政院經貿談判辦公室。但現在他抓包「對外經貿戰略會談」最後一次召開是107年8月，商討台灣如何因應陸美貿易戰變局，此後不曾開會談。但這2年多，國際經貿關係變化快速，蔡政府曾承諾積極加入的RCEP如今已簽訂，台灣卻被排除；蔡政府也想加入的《跨太平洋夥伴全面進步協定》 CPTPP，開放程度更高，更需要參與國共識決，難度更不低。何況美國總統將換人，台灣對外經貿戰略已大幅度改變，蔡政府這2年卻停滯不前，難怪一事無成。

他質疑，雖然「對外經貿戰略會談」未規定須定期召開，但107年8月之後恰是蔡政府開始拚選舉。面對國際變局，看不出蔡政府拿出良策，拚選舉不拚經濟，難怪台灣淪為國際經貿邊緣人，顯示蔡政府對外經貿漫不經心。如今，佔台灣總貿易值近六成的RCEP成型，蔡政府毫無作為；進CPTPP說了四年，仍八字沒一撇；聲聲力推新南向政策，兩岸經貿依存度反創歷史新高。

呂謦煒感嘆，蔡政府無法帶台灣進RCEP，卻開放萊豬給人民吃，這是「談判專家」蔡英文帶給台灣的苦果？

(中時 )