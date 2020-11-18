國家通訊傳播委員會（NCC）18日公布中天新聞台換照結果，決議不予換照。對此，前高雄市府市政顧問、有最美主持人之稱的李明璇直呼，真的很扯，直言民進黨政府「雙標無下限」，並痛批蔡政府再次刷新各界三觀。

李明璇18日晚間在臉書上表示，到此刻，她還是不敢相信蔡政府真的敢把中天新聞台關掉，一直以為頂多「移頻處分」，如此就夠誇張了，沒想到竟然真的撤照關台，連委員們7比0一致否決的票數都不演了，「扯，真的很扯」。

李明璇指出，台灣人給民進黨二次執政的機會，但是從蔡政府完全執政以來，不斷地秀「雙標無下限」，更無所不用其極地掌控輿論，而且正在逐步全面控制。她更狠批綠營透過中央廚房製圖提供素材，側翼網軍助攻一起帶風向，根本是在洗腦台灣人。

李明璇痛批，今天蔡政府再次刷新各界三觀，直接摧毀台灣的新聞言論自由，要在主流新聞媒體上，朝全面綠化的目標前進，真的非常令人髮指。她也針對NCC撤照的理由予以駁斥，指若按照NCC對中天的奇異標準，那麼每家電視台都該關了，並質疑執政黨介入NCC。

李明璇認為，其實我們都沒有理由支持特定媒體，我們聲援的是新聞言論自由！而且媒體是民眾發聲的管道，擁有替民眾監督執政者的功能，重要的是 觀眾有選擇觀看媒體的權利，但政治沒有干預媒體的權力。

最後，李明璇也說，這根本是官逼民反，並呼籲大家11月22日走上街頭。

到此刻，我還是不敢相信蔡政府真的敢把中天新聞台關掉，我一直以為頂多「移頻處分」吧，如此就夠誇張了，沒想到竟然真的撤照關台，連委員們7:0一致否決的票數都不演了。 扯，真的很扯。 台灣人給民進黨二次執政的機會，但是從蔡政府完全執政以來，不... 由李明璇發佈於 2020年11月18日 星期三

(中時新聞網)