空軍一架F-16戰機自花蓮夜航訓練起飛，2分鐘後失聯，飛官蔣正志上校失蹤。前F-16飛官饒自強猜測，飛官本身的身體有狀況，失能的可能性非常高。

饒自強接受政論節目《少康戰情室》視訊接受專訪時表示，空間迷向跟你的飛行經驗及多少時間是沒有關係的。何謂空間迷向？從東部起飛之後，就是暗夜的情況，參考點很少，如果稍稍一不注意，可能就會空間迷向。

饒自強分析此次F-16出事的3個可能性，第一，飛官是不是本身太勞累了，突然間暈眩或者昏厥，這是一個可能性，導致短暫時間内墜機；第二，飛機起飛後，遭遇到緊急的狀況，不管是吸鳥或者是發動機故障，只要在可控制的情況下，都安全，頂多最後就是彈射跳傘而已；第三，為什麼會造成空間迷向，要出航作這個訓練，在低高度，比較少會有空間迷向的情況發生，除非是變化動作或者是做了一些不該做的動作，導致空間迷向。

饒自強表示，他不認為是單純的機件故障，導致墜機。因為他飛F-16飛了很多時間，是非常的安全的，不會有這方面的狀況。若是在沒有呼叫的情況下，可能是在無預期的情況下墜海；或是他本身的身體有狀況，失能的可能性非常高。

(中時新聞網)