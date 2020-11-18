劉青雲在新作《拆彈專家2》，不時要穿上31公斤的拆彈裝備上陣演戲，在開鏡首日，他便要全程都全副武裝和劉德華一起拍攝，體驗全球最危險的工作執行狀況。在鏡頭前充滿專業架式，威風凜凜，不過在鏡頭之後，一拿掉頭盔，讓初嘗拆彈滋味的他忍不住大呼：「拆彈這份工不易做啊！」，超重的裝備讓他大感頭暈，他笑說：「一層層的包住，好像在做焗烤，會頭暈暈的啊！」

但導演邱禮濤則表示劉青雲以前曾在電影《十萬火急》飾演消防員，體能應付拆彈工作應該綽綽有餘，劉青雲說：「原來拆彈的裝備重過做消防隊員好多，消防隊員的衣服不重，是氧氣瓶的重量很重，但如果加上消防隊員要跑上跑下的過程，消防員的演出是會更辛苦，畢竟拆彈的現場是不能跑來跑去的，是心理壓力的詮飾。」

劉青雲在該片與劉德華相隔18年再度合作。（華映提供）

劉青雲在該片與劉德華相隔18年再度合作，2人默契依舊超好，在休息時間就會聊天說笑，話題滿滿，從美容經一路聊到車經等各種話題，劉青雲也笑說：「我們真的聊了各式各樣的話題，但聊最多的還是討論劇情，因為這次的故事比較複雜，很多爆炸和動作場面，所以大家會多多交流，討論如何讓電影拍出來有更好的效果。」

《拆彈專家》在2017年上映時，叫好叫座，時隔3年再推出續篇，於今年聖誕檔期壓軸上映，除了原先的台前幕後的班底再度合作，更邀請兩大金馬影帝劉青雲和謝君豪加盟，劉青雲在2012年以《奪命金》獲得金馬影帝，而謝君豪曾在1997年以《南海十三郎》獲得金馬獎最佳男主角，近年又以話題劇《那年花開月正圓》中扮演陳曉的父親，再度讓觀眾注意到他的好演技，這回在《拆彈專家》中演出反派人物，同樣很吸睛。再加上天王劉德華也曾兩度獲得金馬影帝的肯定，三大影帝同台飆戲，讓電影的戲味更加濃郁。《拆彈專家2》12月24日於全台上映。

(中時 )