韓國兩大男神孔劉、朴寶劍首度同台飆戲，斥資超過4億台幣打造的最強動作鉅片《永生戰》將於12月在台壓軸巨獻。在片中飾演特務，展現矯健身手的孔劉，身材精實的他卻在近日的訪問中，透露自己特意為這部片減重，孔劉說：「因為飾演一個懷有創傷，生命即將到盡頭的特務，為了展現生病、希望活下去而掙扎的模樣，所以特意進行了減重計畫，這部電影會與大家想像中完全不一樣，是一個獨特嶄新的電影，大家可以期待。」

時隔5年重返大銀幕，首次擔任電影主角的朴寶劍也分享了自己準備角色的心情，他說：「這是我第一次嘗試的角色，我一直思考與揣摩，如果自己就是電影中的永生人徐福，我會怎麼做。」而導演李勇周則是力讚朴寶劍，他說：「拍攝時感受到寶劍對於演戲有種動物般的敏銳本能，他的集中力與表演爆發力常常讓我非常驚豔，電影中將看到完全不一樣的他。」

該片18日公布的正式預告中，除了有孔劉為保護「永生人」朴寶劍而展現驚心動魄、爆破追逐的動作場面讓人熱血沸騰外，首度離開實驗室的朴寶劍也將在逃亡過程中體驗生活，預告最後，朴寶劍落下眼淚，一句「我一直在思考，我的命運」讓影迷揪心外，更是耐人尋味，究竟「永生人」握有什麼能力，而分分秒秒面對死亡的特務，與看不到生命盡頭的永生人，將在過程中產生什麼羈絆亦令人期待。

(中時 )