《第57屆金馬獎》即將於11月21日在台北國父紀念館隆重登場，為讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，台視特別製作《金馬57入圍系列報導》，邀請「最佳男主角」、「最佳女配角」、「最佳導演」、「最佳新演員」、「最佳男配角」的入圍者與觀眾分享自己的作品以及入圍感想，節目由本屆星光大道主持人楊千霈主持，透過入圍者分享拍攝趣事，讓觀眾一探金馬57入圍者及電影的魅力。《金馬57入圍系列報導》將於11月19日起至11月20日每日晚間10點於台視播出。

節目中邀請到入圍「最佳女配角」的謝盈萱、陳淑芳、高慧君、張雅玲及陳雪甄分享作品及心情，在《親愛的房客》中飾演惡婆婆的「國民阿嬤」陳淑芳，同時以《親愛的房客》、《孤味》兩部片分別入圍「最佳女配角」、「最佳女主角」，更與《孤味》中飾演大女兒的謝盈萱一起角逐「最佳女配角」獎，淑芳阿姨笑說：「不敢想像可以入圍這麼多，跟自己的女兒拚很開心，也期待雙贏，那就是我們家的驕傲。」

以《迷走廣州》角逐女配角獎的張雅玲，對於入圍則表示：「真的是上輩子燒好香，頒獎典禮會以粉絲見面會的心態和前輩們學習。」本身即是陣頭成員的張雅玲，也坦言剛接下角色時花比較多時間去揣摩導演要求，畢竟表演和演戲不一樣。

在《逃出立法院》中飾演癌末公務員的高慧君笑說：「最難的不是要和活屍對抗，而是角色需要穿裙裝。」她也透露是黃子佼告知自己入圍消息的，巧的是公布入圍當下，黃子佼車上收聽的電台節目正好播放高慧君的歌曲，讓她興奮直呼太巧了！影視歌三棲的高慧君感動表示，多年辛苦終被電影圈看見。

《馗降：粽邪2》中「最強阿姨」陳雪甄，片中飾演受家暴婦女，她去年甫以電影《菠羅蜜》入圍「最佳新導演」，今年以《馗降：粽邪2》中的「玉蘭」入圍「最佳女配角」獎，陳雪甄坦言對於「玉蘭」這角色詮釋上下足功夫，除了探討憂鬱症病患心理層面之外，同時也探討病理性因素，受家暴婦女及「中邪」橋段更是演得絲絲入扣。

楊千霈訪問吳奕蓉、陳姸霏、陳昊森入圍金馬獎新演員獎心情。（台視提供）

在《無聲》中飾演「貝貝」的陳姸霏入圍「最佳新演員」獎，首度拍電影就備受肯定，她表示：「非常緊張，因為眾星雲集，抱持著去學習的心態。」在飾演「貝貝」時，陳姸霏坦言需要比較多心情上的調適。

初跨足電影圈就以作品《大桔大利 闔家平安》入圍「最佳新演員獎」的前客家台主播吳奕蓉，一度覺得自己「走歪」，她笑說：「從主播台到節目主持再跨足電影，心想有這麼老的新演員嗎？」對於片中許多挑戰尺度的片段，她也謝謝導演願意相信自己。

今年在呼聲極高的《刻在你心底的名字》中飾演「張家漢」的陳昊森，首度挑戰同志題材便一舉入圍「最佳新演員」獎，他表示：「入圍給了很大的力量，感覺在往對的方向更進一步，要相信自己。」

(中時 )