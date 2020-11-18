電影《手塚治虫迷幻少女》為日本漫畫之神手塚治虫誕辰90周年紀念之作，改編自其七零年代經典作品《迷幻少女》，由他的長子手塚真執導，找來日德英跨國團隊聯手製作，並特別請來曾拿下四座金馬獎、七座香港電影金像獎最佳攝影得主的杜可風擔任攝影指導，加上實力派演員稻垣吾郎、二階堂富美精湛演出，繼入選東京影展競賽片之後，獲邀全世界各大奇幻影展，好評不斷。

男女主角稻垣吾郎和二階堂富美更是尺度大開，一場長達六分鐘的全裸露點性愛戲讓觀眾嘆為觀止。兩人一路從書桌床戰到沙發，再從沙發做到廚房流理台，就連完事後一起洗鴛鴦浴，也忍不住在浴缸內繼續上演「水中性愛」。導演手塚真坦言，片中的激情場面對於演員的專業，以及體力都是很大的考驗，「這是一部關於愛與瘋狂、創作者與繆斯的故事，我想說不定稻垣先生與二階堂小姐，就是這部電影的繆斯呢！」

導演手塚真更大讚這次與夢幻團隊拍攝的過程像是一場美夢，「我相信，這一切都受到了「藝術女神」的眷顧。稻垣吾郎先生以及二階堂富美小姐所呈現出來的美，簡直就是藝術品。」而對於此次演出，稻垣吾郎也表示，儘管已經殺青了，但二階堂富美所飾演的芭波拉至今仍活在他的心中。

手塚真也坦言，自己一直很欣賞稻垣吾郎，「稻垣吾郎先生是我非常喜歡的演員類型，他是個大明星，擁有出眾的外表，但是又不時散發出憂鬱、智慧等多種氣質，拍攝過程中也總是真誠待人，看著他所演出的美倉洋介，我覺得和我父親畫筆下的角色可說是完美契合！」《手塚治虫迷幻少女》將於12月18日在台上映。

(中時 )