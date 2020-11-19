娛樂8點半》54歲女星關寶慧和不老美女關之琳、周海媚都是滿族瓜爾佳氏後裔，算起來是滿族皇族格格。出道約19年的她，曾在節目坦言當年被騙拍三級片，而她性格剛烈，不喜歡吞忍，演藝圈一路走來得罪過不少高層，最近她在IG疑分享新戀情，後來又澄清只是好友。

關寶慧年輕時就讀香港演藝學院戲劇系，畢業後演過不少配角，也當過臨時演員，後來進入無綫電視並在《男盜女差》中飾演要角張莉莉開始為人熟識，她曾演出電影《小李飛刀》、《新上海灘》，今年則客串《使徒行者3》。

關寶慧今年以《使徒行者3》走紅。（圖／翻攝自關寶慧微博）

從小家境富裕的關寶慧今年5月接受《晴報》專訪，承認小時候家中就有傭人接送上下學，還有人幫忙煮飯、洗衣服，有次跟黎耀祥談天，才知道有人家中是沒有電視的，也不像她從小每天都有汽水喝，懂事後才明白家中算富裕，不是每個人從小生活條件都一樣。

2年前關寶慧以舞台劇《她媽的葬禮》榮獲香港舞台劇獎最佳女主角，據《香港經濟日報》專訪，關寶慧透露，自己出道時並非一帆風順，也曾因為漂亮外表被騙三級片，1998年時她以電影《男人胸女人HOME》走紅，宣傳海報上她全裸現身，頓時成為話題，但背後其實有許多不為人知的辛酸史。

關寶慧分享，當年她拍海報時其實是穿泳衣上陣，保守的她沒想太多，也覺得這樣的尺度還可以，未料海報出爐，她竟然「被後製脫光」，而且其實她在片中只有一小段背部裸露的鏡頭，卻被拿來炒作，自此常被貼上「三級片女星」，讓她深受打擊，還因此罹患過一陣子憂鬱症。

關寶慧也透露，自己個性不像一般女生溫柔婉約，常無意間得罪別人，她回憶過去在無綫時期工作時，有位男星常常不守時，最長一次遲到了4個小時，到了現場後還裝沒事，不把別人的時間當時間，態度輕浮無意跟大家道歉，關寶慧就刻意大聲酸該位男明星，現場頓時尷尬。

後來那名男演員自認有錯，就摸摸鼻子到關寶慧身邊小聲致歉，但關寶慧不領情，反擊問自己的青春也很重要，為何要花時間配合對方？因如此直率、不遮掩的個性，加上她工作常表現出爭取演出機會的野心，也因此得罪過演藝圈高層。

關寶慧自曝被「縫嘴」照片嚇壞網友。（圖／取自《on.cc東網》）

工作態度認真的關寶慧，2年前突然自曬被縫嘴照片，引來網友一片震驚，起初還以為她被仇家報復，但後來答案揭曉，原來是為了拍戲所做的特殊化妝，那年她與衛詩雅、吳耀漢等人到馬來西亞拍片，照片曝光後她不引以為苦，還自嘲笑當地太多美食，化了這妝就能阻止她開口，間接達到減肥的效果，而她雙手也做了特效化妝，行動困難，她則索性少喝水避免上洗手間的機會，可見其驚人敬業精神。

出道多年的關寶慧緋聞不多，過去最知名的緋聞是和鄭浩南，後來她承認兩人當年有點曖昧，然而隨著男方結婚，兩人也昇華成友情，被問擇偶條件，關寶慧坦言喜歡肌肉型壯碩男子，早年受訪時還自曝被算命師斷言此生是「孤獨命」，但關寶慧不氣餒，仍以結婚為前提積極經營人生。

關寶慧分享照片，否認對方是男友。（圖／翻攝自emilykwanpowai_4544 IG）

10月關寶慧罕見曬出和男性朋友合影，透露兩人去約會吃飯、看電影《依然相信》，雖年過半百仍有年輕人的浪漫，網友也獻上恭喜，她則澄清說只是在講電影片名，「這是外國片，我只是去看電影」。

(中時新聞網)