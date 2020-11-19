一本書讀懂近300年商業發展史

為你攤開一張財經大地圖，展現一方知識大格局

★ 50位影響力大師，帶你一次掌握近代商業發展里程碑

★ 6大主題架構，以及吳曉波親製、絕無僅有「商業發展知識圖譜」

★ 200餘本商業經典書單，一次建構全方位商業思維

要理解商業世界，該從哪裡開始？

本書從亞當．斯密的《國富論》帶你認識商業的初始。你可能聽過這本書，卻不一定知道它出版那年，美國發布了《獨立宣言》，歷史在大跨度勾連中散發出迷人氣息。後來西方有馬克思、凱因斯等人迸發擦撞出新思潮，接續一代代經濟學家的研究與管理大師們的創見，以及第一線企業家實證經驗，最後，我們將目光移回中國的經濟發展歷程。

你可以透過每部經典的精要解讀，貫串橫亙出一張脈絡分明的世界商業知識地圖。對於沒有財經知識背景的你來說，本書是極佳商業入門書。對於想要更了解商業發展的你，也能從中看到獨到的觀點和啟發。

【精彩書摘】

在亞洲各民族中，以「蕞爾小島」立國的日本，具有最極端的民族個性。

因資源匱乏，他們崇尚極簡主義，但凡有縫隙般的機會，便傾身而上，絕不惜力。同時，因地震海嘯頻發，他們對人生充滿了幻滅感，如櫻花驟開旋謝，所有的意義都在瞬間而已。

這種精神氣質投入到商業文明的烈焰中，便是極致和偏執的雙重綻放。明治維新開始後，受了大唐上千年「文化恩賜」的日本人「脫亞入歐」絕不猶豫，而二戰潰敗後，又迅速低頭咬牙拚命，僅二十餘年後，便捲土重來。

從一九六四年東京奧運會到二十世紀八○年代，是當代日本的經濟飛速發展時期。日本經濟總量超過德國，躍居世界第二。在電子製造業，日本公司對美國公司發動了全方位的致命挑戰，宛如一場新的太平洋戰爭。本書所推薦的安迪．葛洛夫和葛斯納的書，都是美日對決的真實記錄。與此同時，一代具有鮮明風格的日本企業家集體出現， 他們在企業文化、治理制度和競爭策略上都獨步天下，構成了一道極具東方特色的風景線。

有好事者，把這一代企業家中的最傑出四位，合稱為「經營四聖」，他們是松下公司的松下幸之助、索尼公司的盛田昭夫、本田公司的本田宗一郎和京瓷公司的稻盛和夫。其中，稻盛和夫（1932-）年紀最輕，迄今仍活躍於商界。與松下等其他三位不同的是，稻盛和夫白手起家，獨立創建過兩家進入了世界五百強的公司，更在暮年把第三家世界五百強企業——日本航空拉出了巨虧的泥潭，這個紀錄舉世四望，恐怕無人可破。

「天人合一」的企業哲學

稻盛和夫自稱是一個鄉巴佬。他出生在海島，畢業於一所鄉村大學，講話有著濃重的地方口音，在注重門閥出身的日本，是一個很容易被邊緣化的「鳳凰男」。一九五九年，二十七歲的稻盛和夫以借來的五百萬日元創建京瓷公司，二十八位員工中有二十位是初中畢業生。就是靠著這群極為平凡的普通人，京瓷成長為一家以精密陶瓷技術為核心的高科技材料公司。

在經營管理上，稻盛和夫崇尚「天人合一」的企業哲學，他常常自問：「作為人，何謂正確？」透過自我反省，以利他之心，由己推人。

與強調科層管理的西方管理思想不同，稻盛和夫認為「現場有神靈」、「答案永遠在現場」，所以，只有把決策權交予「現場」的每一個員工，才可能激發生產的積極性。京瓷以三個人為最小的作業單元，讓其自行制定各自的計畫，並依靠全體成員的智慧和努力來完成目標。透過這一做法，第一線的每一位員工都能成為主角，主動參與經營，進而實現「全員參與經營」。稻盛和夫稱之為「阿米巴工作法」。阿米巴（Amoeba）在拉丁語中是單個原生體的意思，是地球上最古老、最具生命力和延續性的生物體，它能夠隨外界環境的變化而變化，不斷地進行自我調整來適應所面臨的生存環境。

阿米巴模式是日本式精益管理的一種極致狀態，是價值觀一致前提下的充分授權。最近十餘年，因資訊管理工具的普及，任何一個微小的管理顆粒度（granularity）都能夠即時被量化考核，因此這一模式在製造業和服務業突然爆紅。此外，阿米巴模式還被網路公司廣泛採用，以柔軟容錯的去中心化組織形態，應對不確定性的隨時挑戰。

一九八四年，日本進行通信改革，允許民營企業參與通信產業。當時，國營企業NTT壟斷這產業百餘年，日本大企業都按兵不動，不敢回應。作為門外漢的稻盛和夫起而行之，以「動機至善，私心了無」為哲學創辦了DDI公司。後來這家公司合併了豐田旗下兩家通信公司，組成KDDI，僅以十年，便成為日本第二大電信企業，闖入了世界五百強。

二○一○年，國營企業日本航空陷入巨虧困境，在日本政府的徵召下，七十八歲的稻盛和夫披掛上陣，出任日本航空新會長。通過充分授權、降本增效和大規模的資產剝離，日本航空竟在短短的兩年時間裡便扭虧為盈，創下令人瞠目的奇蹟。

人為什麼要活著？

稻盛和夫自認是一個愚鈍之人，讀中學、大學的時候，考試常常不及格，進入職場，也沒有在大公司歷練熏陶。他的成功僅憑兩點——無比的勤勉和「敬天愛人」的信念。

早在一九八三年，稻盛和夫就創辦了公益性質的「盛和塾」，以布道之心傳播自己的企業哲學，他曾在十五年內創下演講四百場次的紀錄。「盛和塾」極盛時，有一萬四千名企業家學員，在全球十多個國家有五十八個分塾，其中，中國部是最大的海外分塾。

《生存之道》（生き方）一書出版於二○○四年。在那個時間點，日本陷入「失去的年代」，公司缺乏活力，社會罹患少子病，一種壓抑的空氣彌漫於整個國家。在稻盛和夫看來，這仍然是一個「只要肯努力，什麼都能得到，什麼都能做成」的時代，但是，人們卻消極悲觀。因此，首要解決的問題，正是要回答：「人為什麼要活著？」

彼時，稻盛和夫已皈依佛門，並把自己在京瓷和KDDI的股份全轉贈給員工。他這本書幾乎沒有管理學的名詞或公式，也沒有引用或自創管理理論、策略模型，倒像是一部悟道者自言自語的隨想錄，其中充滿了勵志的文字和故事，讀來毫不費力。

「生存之道」可以分開來解讀：什麼是生存？到底有沒有現世法則？

他在書中講了一則故事。

修行僧問長老：「天堂與地獄，有什麼區別？」

長老答：「其實看上去也沒有什麼區別，從外觀看可能是一模一樣的，唯一不同的一點，就是住在那裡的人的心。」

這個對話中，蘊含了稻盛和夫全部的哲學起點：要經營好企業，我們內心一定要具備「為世人為社會盡力」的美好的意識。

二○一九年年底，八十七歲的稻盛和夫做出了一個令所有人大吃一驚的決定，他宣布解散正紅紅火火的「盛和塾」。他不願意在自己的身後讓這個機構成為販賣成功學的「容器」。

斯人從貧賤中走來，得無窮榮耀與功業，生前即被封聖，最終散盡錢財，親拆「神壇」。他的書算不得深奧，卻如清風過竹林，在不著痕跡間，拂人面、沁人心。

(本文摘自《當商業開始改變世界》/遠流)

【作者簡介】

吳曉波

知名財經作家，曾任哈佛大學訪問學者，也是「890新商學」、「藍獅子出版」創辦人。畢業於復旦大學新聞系，長年對中國企業史及公司案例作深入研究。2009年，吳曉波被《南方人物週刊》評為年度「中國青年領袖」，亦是每年一度的「中國十大經濟年度人物」評委會主席（2015年至今）。

著有《大敗局I》、《大敗局II》、《激盪三十年》、《激盪十年，水大魚大》、《跌蕩一百年》、《浩蕩兩千年》、《歷代經濟變革得失》、《騰訊傳》等作品，本本皆躋身暢銷書行列。

其中《大敗局》被評為「影響中國商業界的二十本書」之一，《激盪三十年》被評為「2007年度中國最佳商業圖書」，作品並曾兩度入選《亞洲週刊》年度十大好書，被譽為「中國最好的財經作家」。

《當商業開始改變世界》/遠流

(中時新聞網)