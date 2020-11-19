打破四項金氏世界紀錄的泡泡藝術家蘇仲太，在接觸泡泡表演前曾因為演藝事業屢屢碰壁，放棄喜愛的表演，從事鋁合金工廠工人、信用卡業務的工作，但這樣的生活蘇仲太並不快樂，直到他收到一張來自母親的字條，讓蘇仲太重拾信心，繼續追求表演之路，往後更到世界各國演出，甚至被國外媒體封為「泡藝大師」。

一張字條改變人生！從工人變身世界級泡泡大師

蘇仲太起初對泡泡表演不以為然，他認為這就是小孩在玩的東西沒什麼難度，然而在實際接觸後才發現自己竟陷入泡泡的魅力中，蘇仲太說道：「 當做某一件事情時，你很沉迷並且忘記時間的存在，那就是你的真愛，就專心的去做！」 而他的真愛就是泡泡藝術。

接觸泡泡後蘇仲太發現自己陷入泡泡的魅力中。(圖/蘇仲太提供)

從小個性害羞，說話還會口吃的蘇仲太，因為不想在班上被人忽視，於是他鼓起勇氣自薦上台表演，而從此以後他愛上舞台，大學時期更選擇讀戲劇系，希望能往演藝圈發展。但事情不如預期，蘇仲太在試鏡時常遭冷眼對待，接到凌晨的通告卻在片場待了一天才被通知拍攝取消等，重重障礙再加上經濟的壓力，他太決定放棄表演，向現實低頭。

蘇仲太從小個性害羞，但在一次表演後愛上舞台。(圖/蘇仲太提供)

蘇仲太提到在暫停表演從事其他行業的期間，因為悶悶不樂經常將自己關在房間內，直到他收到一張母親從門縫中傳來的字條「努力不一定成功，但放棄一定失敗，堅持一定會有勝利。」，對於父母的鼓勵和支持蘇仲太非常感恩，因此他決定再給自己一次機會，繼續表演生涯。蘇仲太也不負眾望，打破許多已多年無人超越的金氏世界紀錄，2012年15層「千層派泡泡」、2013年30顆「泡泡毛毛蟲」、2015年779顆「泡中泡」、2018年「最大穹頂形狀泡泡」。

蘇仲太收到母親的字條，決定繼續表演之路。(圖/蘇仲太提供)

蘇仲太表示，起初泡泡表演時並不敢告訴別人自己是泡泡表演者，因為大家也會認為泡泡不過就是小孩的玩意兒，所以他才決定挑戰金氏世界紀錄，由第三方認證自己的實力。在挑戰成功後，蘇仲太才漸漸開始產生自信，敢向他人介紹自己是泡藝師。

蘇仲太在2012年打破金氏世界紀錄「15層泡泡千層派」。(圖/蘇仲太提供)

蘇仲太在2013年打破金氏世界紀錄30顆「泡泡毛毛蟲」(圖/蘇仲太提供)

「在第一次演出完後，我發現現場的觀眾全部起立，然後給你掌聲，我覺得這就是身為表演者最大的榮耀，心裡覺得，值了！」蘇仲太回憶起在皇家加勒比海郵輪上演出的時光，他直言對於表演者來說，最大的動力就是來自觀眾的支持。

蘇仲太在皇家加勒比海郵輪演出。(圖/蘇仲太提供)

如今蘇仲太除了泡泡演出外，也教導小朋友利用泡泡學習，吹泡泡不單純只是一個動作，它能訓練肢體平衡，還可以讓有罕見疾病較為躁動的兒童練習專注力，泡泡中也含有許多物理知識。蘇仲太希望他能夠用自己建構的泡泡俠，將泡泡這門藝術，推廣到更多人眼前。

蘇仲太教導小朋友利用泡泡學習。(圖/蘇仲太提供)

(攝影/陳威成、剪輯/陳威成、陳依仁)

(中時新聞網)