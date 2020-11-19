熱情、冰冷或尖銳，都可能讓男人深深記住你，使得男人有意無意間都會想起你，哪個星座女孩能讓男人刻在心裡，常常會在夜深人靜時想起呢？星座運勢網站「星座寶寶」分享了容易讓男人失眠的星座女前5名，來看看自己有沒有上榜！

▍第五名：天蠍座

要比愛情專一度一定有天蠍女的份，他們的戀愛首要條件就是專一，還有超級瘋狂的占有欲，天蠍座可以演繹最有熱情的戀愛，其轟轟烈烈程度無人能比，和天蠍女戀愛你會難以自拔，所有和天蠍座戀愛過的人都會有同一個感受，那就是「愛得強烈且易窒息」，他們要是愛上某個人，全心全意為愛人付出自然不在話下，同時容不得一點背叛的他們也會全心全意掌握愛人的一切行蹤狀態，想要自我空間和自由？很遺憾，不可能！雖然天蠍女的愛是炙熱誘人的，但也恐怖到讓你想忘也忘不了！

▍第四名：巨蟹座

巨蟹座的女生不對你期望過高，對你的平凡和平淡予以最大限度的寬容。你不是有錢人，不是叱吒風雲的成功人士，但他就是樂意跟著你過普通人的日子。他寬容，也識趣，不會動不動就嘮叨抱怨你笨、賺不了大錢，男人最怕也最厭煩的就是這個，所以這樣溫暖的女人也是男人們的理想對象，讓男人難以忘懷。

▍第三名：天秤座

天秤座女孩公正公平地對待情人，頭腦出眾的天秤女十分清楚一點：若想要愛情長久甜蜜，就必須保持兩人間的平衡。天秤女相信「距離產生美」，肯為自己和情人留出自由空間，也願意為情人付出，更不用說他們生性就是溫柔的，做到對待情人如「春天般溫暖」，這也成為了她們駕輕就熟的愛情態度，這樣的天秤女怎樣不被男人們記住呢？

▍第二名：射手座

射手女在愛情中抱著隨緣的態度，凡事看得開。和女人一樣，男人們也有些麻煩的小任性，射手女就像一塊海綿，吸納著男人的脾氣和怪癖。男人們其實都知道自己的小缺點，但都不屑於去改正壞毛病，男人們都討厭女人們對自己的壞習慣指手畫腳，而射手女的寬容心會讓許多男人把他刻在心裡。

▍第一名：魔羯座

魔羯座女孩絕對不是容易三心二意的情人，這一點幾乎無須質疑，他們會很實在地去看待愛情，說他們死板也好、固執也罷，踏實的魔羯女要完全認定一個人是件很不容易的事，而他們花很長時間、很多精力來認定的這個人，必定是他們執著的對象，一旦成為魔羯女眼中的「真命天子」，你就等於擁有了一個足以十分相信並依賴的愛人，他會讓你深知什麼叫做「忠心耿耿」，在你需要他的時候，他就會在你身邊全力支持，就算你倆的愛情結束，魔羯女對愛的執著也能在男人心中留下永遠的烙印。

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(中時新聞網)