【回憶殺】家永遠是最溫暖的避風港，這句話對某些人來說，可能是一輩子的痛。48歲女星楊瓊華家境清寒，年僅13歲就拍社會寫實片《太妹檔案》出道，是《玫瑰瞳鈴眼》、《新玫瑰瞳鈴眼》及《戲說台灣》的固定班底演員，近年因飾演《花甲男孩轉大人》四嬸重新被年輕一輩的觀眾認識。

楊瓊華接演過各種角色，但家庭背景卻比劇本還要曲折。父母很早離異，身為長女的她從小被灌輸要賺錢養家的責任，年紀輕輕就扛起經濟重責，常常沒日沒夜的軋戲，最高紀錄五天才睡一次覺，如此賣命掙錢，總算在20幾歲買下一棟新房，卻遭母親嫌棄：「妳做演員就賺那麼一點？這風水不好，我不喜歡這裡。妳就賺這點錢，買這種房子啊？」

楊瓊華演藝代表作是《玫瑰瞳鈴眼》，也曾拍過古裝劇。（圖／中時資料照）

不只如此，母親動不動就向她要錢，一次就是10幾萬，魔爪還伸向男友，連妹妹也有樣學樣，謊稱被倒會或開口討東西，楊瓊華即便知道是藉口，但從未戳破家人。直到某次，她發現媽媽帶頭弟妹吸毒、賭博，馬上要求他們振作，無奈母親本性難移，甚至會把楊瓊華的電話留給債主，忍無可忍之下，只好大義滅親報警，親手將家人送進監獄。沒想到妹妹在入獄前，載著小孩騎車自撞木箱，因為吸毒關係抵抗力不佳，楊瓊華只能拔管送走妹妹。歷經種種風霜，她對母親已心死，哭著說：「希望媽媽永遠不要出來。」

長年累月的家人言語霸凌，讓楊瓊華覺得自己不是媽媽親生的，加上演藝圈有不順的地方，一時想不開，半夜試圖結束生命，當晚住樓上的朋友夢見她要輕生，覺得不對勁下樓查看，即時將楊瓊華從鬼門關救回，巧合的讓她直呼很玄。

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