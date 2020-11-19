「把自己當成風箱，先放掉空氣再吸氣。不要用鼻子吸氣，是用胸腔，把胸廓練大，放慢呼吸的速度……」十一月一個星期天的下午，天氣帶著不尋常的燠熱，一群人跟著心靈導師田安琪閉上眼睛練習呼吸，空氣流通間，帶著微風徐徐。

她提醒著，「我們這一生呼吸次數是固定的。每一個淺快的呼吸，就像驅趕著生命、賽跑般跑向終點。放慢呼吸速度、降低呼吸速率，你會發現生活能夠慢下來，身體自然能變好。」

近日出版《佛系呼吸法》一書的作者田安琪，教授《光的課程》、《南懷瑾所講呼吸法門》等心靈課程，線上學員遍及五大洲。她是大氣物理研究所碩士，卻離開穩定的公職投向媒體界，歷經兩度離婚等椎心刺骨的人生波折後，田安琪從每個人活著就不會停止的「呼吸」這件事上，學到讓自己紛亂的心念平止下來的方式。

焦慮憂心 就如身體千瘡百孔 一陣風過就萬竅怒號

把佛法中的「四大」套用在生命的生成，就是依「風」、「火」、「水」、「地」的次第。田安琪說，「風」指的就是呼吸，如果要調整自己的生命型態，就要讓身心回到最原始的地方，那就是「風」、就是呼吸。

風是呼吸，火是思想，水是情緒，地是身體。不論是容貌、健康還是壽命，都和呼吸狀態有關係，都要從呼吸開始調整。

田安琪說，風就是我們生命最初的那一口氣，反過來看，人的死亡不也就是嚥下最後一口氣？所以呼吸就是生命的樣貌，當人焦慮憂心或是情緒低落時，就有如身體上有了大大小小的傷口、破洞，一陣風過，身上的孔竅就像笛子般被大聲吹嚎。呼吸的風越急，那些呼嚎就越犀利。

田安琪也會透過靜坐調理呼吸，體悟放慢呼吸速度、降低呼吸速率，生活就能夠慢下來，身體自然能變好的道理。(圖/田安琪提供)

風箱式呼吸 吸一吐二 找到自己最放鬆的節奏

「我們都知道，有掛念、很焦慮的時候，腦子轉不停，首先就會失眠。這時候如果可以透過呼吸，把速度放慢，腦子的轉速也會變慢，思緒就會和緩下來，慢慢就能進入夢鄉。」

「呼吸的節奏、呼吸的深淺和氣息傳送的能量，都足以解釋：你現在好不好？情緒好不好？身體好不好？」田安琪強調，當你把呼吸練好，火就不會偏旺，少些胡思亂想；水也能平靜無波，情緒自然安穩；大地就能順時安住，讓身體強健起來。

田安琪說，雖然每個人每天都不斷呼吸，卻都不自覺呼吸頻率其實過於短淺，吸進的氣息到喉嚨就停了，連胸腔都到不了，所以總是胸悶又肩頸痠痛。

「從現在開始，要慢慢透過呼吸，拉開胸廓，」田安琪說，想像自己從喉嚨到腹部就是個風箱，像是手風琴一樣，拉開風箱時讓氣流自然進入，吐氣時放緩速度，想像身體風箱慢慢被壓縮，讓氣體緩緩送出。練習讓吸氣短深、呼氣長遠，速度大約是１：２。「我自己測過，現在我１分鐘大概可以呼吸１到２次，因為吐氣的時間很長。」

想像自己從喉嚨到腹部就是個風箱，呼吸吐納間，盡量放緩而深遠。(示意圖/Pixabay)

在場有人突然咳嗽起來，並且一時似乎難以止住。田安琪說，剛開始練呼吸時，像這樣突然咳嗽的不順暢狀態，是正常的，只要多練習，讓風箱呼吸變成習慣，日常也可以在空曠或綠意處，對著大樹展開風箱呼吸，對身心重整大有幫助。

(中時新聞網)