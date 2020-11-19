網路流傳：「有牙周病的人不會有蛀牙；相反的，有蛀牙的人也比較不會有牙周病，因為牙周病與蛀牙是由不同的細菌所產生的結果，據說這兩種細菌會互相抵制；也就是說，當一種細菌族群聲勢比較大的時候，就可能讓另一種族群的菌種，不容易發展起來，導致生長受限。」真的是這樣嗎？

牙周病、蛀牙 不同細菌菌種形成

牙科部醫師李雅玲表示，這個傳言是錯誤的，雖然引起牙周病與蛀牙的細菌的確是不同的菌種，但並不能說兩者之間會互相抵制。因此，不能說有牙周病的人就不會有蛀牙，或是有蛀牙就能避免牙周病那樣的論調。

李雅玲反而警告，在臨床上觀察到的是，有牙周病的患者更容易「牙根蛀牙」，因為牙周病嚴重的話，牙齦容易被破壞侵蝕，容易導致牙根裸露，牙根一旦裸露的話，牙根更容易產生蛀牙的問題。

牙周病、蛀牙經常同時存在 好發族群不同

牙周病與蛀牙兩者常常是同時存在的，而在好發族群方面，兩者也有年紀上的差別。李雅玲強調，一般來說，蛀牙問題好發在小朋友、青少年身上，尤其是愛吃糖果又不愛刷牙的孩子，老人則會有較多牙根齲齒；至於大人則比較容易罹患牙周病，幾乎9成以上的成人，都有牙周病的困擾，導致刷牙的時候會流血，平常也容易牙齦腫脹。

牙周病是成人掉牙原因 擾人口臭如影隨行

李雅玲說明，牙周病的菌種以放線桿菌、牙齦紫質單孢菌等革蘭氏陰性厭氧菌為主，形成的原因是當口腔沒有清潔乾淨時，牙菌斑附著在靠近牙齦的牙齒上，通常只要附著2到3天，就會形成牙菌斑及之後會產生牙結石。

牙菌斑與牙結石如果停留越久，上述的革蘭氏陰性厭氧菌就會在牙菌斑上孳生，進而侵襲牙齒與牙齦，最後造成發炎，也就是所謂的牙齦炎；再繼續下去，細菌從牙齦邊緣再往下發展，就會導致較深的牙周囊袋，就是牙周病。

可別以為牙周病沒什麼，它可是成人掉牙的元凶，尤其是老年人，很多都是因為牙齦萎縮、牙根外露，齒槽骨遭到破壞，進而造成牙齒鬆動而掉牙，擾人的口臭問題也可能如影隨形。

牙齦出血、腫脹要警覺 牙周病會提高心血管疾病、 失智症風險

即使沒有蛀牙的人，也可能有牙周病，它的初期表現相當輕微，平常就只是刷牙的時候流一點血，嚴重一點，頂多就是牙齦腫脹，很多患者完全不覺得怎麼樣，不認為自己有牙周病，或是根本不把牙周病當一回事。殊不知它是一種溫水煮青蛙的疾病，慢慢的侵蝕牙根，所以李雅玲很直白的說：「牙周病隨時會發生」，只要口腔衛生沒維護好，隨時會有牙齦炎、牙周病的產生。

嚴重的牙周病發生時，唯一的治療方法，恐怕是整顆牙齒都得連根拔除了。而且牙周病並不只是單純的口腔疾病，因為它是一種慢性發炎，也會影響全身的免疫力。因此，牙周病也和全身疾病有相關聯，除了跟糖尿病有相關外，最可怕的莫過於與心肌梗塞、腦血管病變，甚至和失智症也有關。

蛀牙不會危及生命 但影響整體健康

造成蛀牙的菌種以乳酸鏈球菌、轉糖鏈球菌等革蘭氏陽性好氧菌為主，形成蛀牙的原因，包括口腔吃下醣類食物的時候，會在嘴裡形成一種不溶於水的葡萄糖，當食物殘渣沒有清潔乾淨時，鏈球菌乳酸菌等藉此附著在牙齒表面形成牙菌斑。

當這些細菌分解醣類食物殘渣的時候會產生酸，這種酸性物質對於牙齒來說，是具有相當的腐蝕性的，會逐漸侵蝕牙齒表面造成脫鈣。事實上，牙齒遇到脫鈣的情況時，是可以「再鈣化」來自行修復的，但是，當脫鈣的情況太嚴重，會使得再鈣化的速度趕不上脫鈣的速度時，就會產生蛀牙；雖然蛀牙問題不至於產生立即的生命威脅，但蛀牙會造成飲食無法均衡，也會間接影響患者整體的健康。

刷牙有無刷乾淨 牙菌斑顯示劑助判斷

目前醫學界最為推薦的正確刷牙法為「貝式刷牙法」，不過，要如何知道自己到底有沒有將牙齒清潔乾淨？李雅玲說，可以利用牙菌斑顯示劑來協助判定。一般就是將顯示劑均勻塗抹在牙齒與牙齦表面上，如果看到紅色的顯示劑附著殘留，就表示仍有牙菌斑，這時候可以把牙菌斑殘留的地方重新再刷一次做加強，這種牙菌斑顯示劑藥局通路都買的到，有助於檢視自己的刷牙效果。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)