美國大選落幕後，連任失利的總統川普對外行程大幅減少，若無意外也將於明年1月20日後離開白宮，而與川普政見明顯大不同的拜登上任後，又會對美國政策（包含財稅、金融與國際貿易等態度上）有何不同，引發全球關注。對此，前立委林濁水直言，「這次當選的拜登，增稅正是政見之一，這在台灣根本無法想像。」

美國大選引發各界關注，而拜登選前就主張把原本川普調降的所得稅、企業稅的最高級距稅率再拉高，但同時也預料對金融機構實施更嚴格監管。

對此，林濁水18日晚間在臉書寫下，朱立倫說國民黨、民進黨的兩黨不約而同都主張減稅、增加社會福利，不是左派也不是右派，兩黨為了選票，都是「債留子孫派」。 他認為，「這是基本常識，但是一直等到現在，政界中才稀奇得不得了地終於有人公開承認。」

林濁水說，「這次當選的拜登，增稅正是政見之一，這在台灣根本無法想像。再怎樣批美國選舉亂象，單講這一點，台灣的政客和選民不知何年何月可以趕上這樣的水準。」

(中時新聞網)