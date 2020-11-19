擠下《愛蜜莉在巴黎》，《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）登上零負評神劇的寶座，甚至還得到100%爛番茄好評。《后翼棄兵》透過女主角的視角，敘述由男性稱霸的西洋棋界。影集以創意剪輯方式，使原先靜態的西洋棋快節奏動起來，全篇故事的張力，也直接空降影迷心中的神劇之一。
《后翼棄兵》全劇只有7集，每集都以西洋棋術語為名。故事設定在1950年代，描述天才西洋棋手少女「貝絲」的一生。八歲的她，是生父外遇的私生女。被送進孤兒院後，偶然發現工友薛波先生在地下室下著西洋棋；受到薛波先生的啟蒙，貝絲逐漸在男性主導的西洋棋世界中嶄露頭角；九歲的她，已能輕鬆打遍全美所有西洋棋高手，長大後依然是西洋棋大賽的冠軍常客。和蘇聯棋王的對決，精彩攻防更是看得人目不轉睛。
從15歲一路演到成年的貝絲，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）是本劇最大亮點！她不形於外的內斂演技，精準掌握少女時期的叛逆孤僻，一個眼神、抿嘴，都傳遞了細膩心思。
劇名《后翼棄兵》其實是西洋棋中的一種封閉性開局。意指先犧牲一些棋子，去交換另一種無形的東西。片名也與女主角貝絲的人生相呼應。
(中時新聞網)
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