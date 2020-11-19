美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）美麗、大方、優雅的形象深植人心，不過兒時閨密爆料，伊凡卡學生時期可以說是班上的小霸王，會帶頭耍叛逆，最經典的一次是唆使班上同學們一起公然露奶，不過她也很會躲過懲罰，最後所有人都被停學，只有她沒事。

伊凡卡學生時期的閨密奧絲特倫大爆料，細數兩人的友誼以及不相往來的過程。

曾在伊凡卡婚禮上擔任伴娘的兒時閨密奧絲特倫（Lysandra Ohrstrom）17日在時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）撰文大爆料，揭露她與伊凡卡學生時期的瘋狂歲月。

奧絲特倫說自己是在7年級時轉學到紐約曼哈頓上東區（Upper East Side）全女子私立中學查賓學校（Chapin School）時認識伊凡卡，那時伊凡卡已經是風雲人物，是班上最酷的那群女生中的其中一個，。

Trips to Atlantic City, sneaking off to London—as a child, Ivanka was fun, loyal, exciting. But she always had the Trump radar for status. Lysandra Ohrstrom recounts watching her former best friend torch democracy. https://t.co/8D9H1tKjQQ — VANITY FAIR (@VanityFair) November 17, 2020

上高中前的暑假，學校一群學生到巴黎參加語言課程，兩人就此成為形影不離的閨密，她們一起闖蕩巴黎大街小巷，特地早起到倫敦一日遊，趕在晚間11點宵禁前回到宿舍，生活充滿驚喜與刺激。

奧絲特倫說，從青少年到20歲出頭，她和伊凡卡維持了十多年的閨密情誼，即便伊凡卡總是在談論自己，而且相當自負、虛榮，但同時她也非常有趣，對朋友相當忠誠，而且和她相處很刺激，兩人會一起出遊、冒險，探索沒去過的地方。

Ivanka Trump's Friend Lysandra Ohrstrom Remembers Their Relationship | https://t.co/dbXcgWTHo0 .... no surprises there... inbred fear of being poor,causing a blatant disgust towards ordinary people,feeling superior thanks to daddy’s brainwashing ugh 🤮🤮😤 https://t.co/1ZHK5anJAE — Suzanne's Criteria68 (@criteria681) November 18, 2020

儘管如此，奧絲特倫說，私底下川普家的特質偶爾仍會從伊凡卡身上冒出來。例如，她經常提到哪個老師又讚美她相當有才華；萬聖節派對時她總是打扮得很漂亮，但同時也很無聊；另外，她不只像川普一樣相當看重地位、金錢、權勢，也遺傳了她父親凡事怪罪他人、拯救自己的本能。

奧絲特倫回憶，在她們還沒那麼熟的時候，有一天伊凡卡不斷慫恿她和一些同學們到教室窗邊，對著窗戶外掀開上衣公然露奶。事實上，2018年《浮華世界》記者福克斯（Emily Jane Fox）就曾在川普傳記《Born Trump: Inside America's First Family》一書中揭露此事，據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，福克斯在書中指出，伊凡卡的教室外有一個熱狗攤，有一天她靈機一動，和朋友們一起在窗戶邊拉起上衣，對著熱狗攤的男老闆露奶。這件事後來變成學校內口耳相傳的傳奇事件，儘管伊凡卡明明就是主謀，但她似乎成功向校長求情，最後只有她沒受罰，其他人都被停學。

另外有一次，伊凡卡向奧絲特倫詢問書單建議，奧絲特倫推薦了2001年獲得普立茲獎的小說《帝國瀑布》（Empire Falls），這本小說講述的是美國勞動階級的故事，沒想到伊凡卡竟反問，「妳為何叫我去讀一本有關她媽的窮人的書？哪一部分的妳認為我會對這個感興趣？」

她也記得，兩人一起去看電影時，伊凡卡經常會迸出「老師什麼時候買得起BMW了」、「警察怎麼會住在那樣的房子」之類的評論。

大學畢業之後，兩人走向截然不同的道路，經歷不同，鴻溝也愈來愈明顯，伊凡卡持續待在曼哈頓開展自己的事業，奧絲特倫則赴黎巴嫩擔任2年外派記者，親眼見證中東戰事、政治刺殺，奧絲特倫回憶，伊凡卡經常會傳訊息問她「妳什麼時候才要滾回紐約？妳就要被取代了」，她記得伊凡卡是朋友當中唯一一個沒有問過她戰爭是什麼樣子的人。

另外，她也記得，後來伊凡卡開始和庫許納（Jared Kushner）約會，當她單身時，伊凡卡和庫許納經常會為她介紹他們認可的單身漢，譬如和媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的助手約會，但那次約會超尷尬，奧絲特倫說，她感覺伊凡卡和庫許納試圖要「提升」她，好讓她打入他們想要往來的對象的圈子。

2009年伊凡卡與庫許納結婚，奧絲特倫是婚禮上2名伴娘中的其中一位，她說很榮幸參與伊凡卡從訂婚到結婚期間的大小事，婚禮結束隔天，奧絲特倫展開全新工作，她原本期待她最要好的朋友伊凡卡會問她新工作的狀況，等了幾天、甚至數周，奧絲特倫終於忍不住傳訊息給伊凡卡，婉轉提醒她換了新工作卻沒有關心，伊凡卡只簡單回了「我太忙了」。

奧絲特倫說，兩人的親密友誼差不多就是在那時候結束了，後續雖然仍偶有往來，但彼此已經不是最親密的朋友了。

除了伊凡卡，奧絲特倫也在文章中揭露和川普短暫相處的過程，她說曾和伊凡卡一起去川普位在川普大樓（Trump Tower）的辦公室幾次，但是川普幾乎沒有和她打招呼，有交談時也都是詢問伊凡卡是不是同年級中「最漂亮」或「最受歡迎」的女生，奧絲特倫記得自己誠實回說伊凡卡是同年級中「前5名」，接著川普相當困惑地回問，「誰比伊凡卡還漂亮？」然後自顧自地接話還有一個女生長得像超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford），另一個女生身材很好。

奧絲特倫說，儘管川普從來不記得她的名字，不過他似乎相當注意她的身材。有一回奧絲特倫作客海湖俱樂部（Mar-a-Lago），伊凡卡的哥哥小唐納（Donald Trump Jr.）拿走奧絲特倫盤子裡的起司三明治，被伊凡卡斥責，沒想到川普竟插嘴為兒子緩頰，「沒關係，她（指奧絲特倫）不需要（三明治），他是在幫她的忙。」另外，每當奧絲特倫瘦了點時，川普也都會恭喜她。

(中時新聞網)