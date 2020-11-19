《王牌辯護人》葉星辰為查案無所不用其極。（東森提供）

葉星辰過肩摔黃逸祥。（東森提供）

東森電視新戲《王牌辯護人》將於28日晚間8點首播，葉星辰飾演律政界新人，黃薇渟則是海選第一名出道的亮麗女星。前景看似一片光明的兩人，卻雙雙陷入不同風波。劇中奪下選秀冠軍、風光出道的黃薇渟，從脫穎而出的素人，成為潛規則內幕、後台勾結的「腥聞」女主角，劇中在政商界大佬飯局、被肢體性騷擾。黃薇渟表示，因為一切都是演出，所以拍攝時是很放心的，但她戲外遇過性騷擾，到現在都還對類似的肢體碰觸非常排斥且敏感。

黃薇渟說，「學生時期曾遇過一個男生，他在跟我講話時，手好像是扶著我的腰，其實根本要碰到我的臀部了，幾乎一半手掌就放在我的屁股上。我當下直接被嚇到，但因為那時還小，所以有點自我懷疑，是不是我自己想太多？他沒那個意思？但事後回想，其實他就是在吃豆腐，這就是性騷擾」。

這次經驗對黃薇渟造成不小的陰影，讓她從此對異性的碰觸都很敏感。被問女星如果遇到類似騷擾經歷，該如何全身而退、自我保護？「如果是我的個性，我可能先想辦法逃離那個環境，之後再也不接觸那個圈子。但若當下真的逃不出去，那該怎麼辦？ 光想都覺得很可怕。而且如果逃走或不願意，隨之而來的就會是各種打壓，甚至可能被封殺，不管是進是退都很兩難」。

葉星辰則是隨著劇中的深入查案，而被黃逸祥惡意追蹤騷擾，受不了的她，反手一抓就給對方一個過肩摔。為這場過肩摔戲，葉星辰和黃逸祥早在一個月前就開始特訓。在道場訓練時，葉星辰每次摔黃逸祥，他都半截身體被摔到保護墊外，到拍攝當天更被摔不下十幾次，連導演都怕黃逸祥被摔到吐出來。

葉星辰直呼摔別人比自己被摔還緊張，「當天真的摔非常多次，摔逸祥、也摔替身老師，其實抓到訣竅就不會很吃力。但是心情上比較緊張，擔心被摔的夥伴受傷，反而身體上的酸痛都還能忍受。」黃逸祥笑說「還好我是被摔在軟墊上，替身還要直接被摔到草地上，換成是我應該兩次就不行了。」兩人還討論起摔人跟被摔的眉角，自嘲說有摔出心得，黃逸祥還玩笑說被摔得「很有感覺」。

(中時 )