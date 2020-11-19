占地5000坪的廍興公園，是台中市北屯區的綠海。（盧金足攝）

惠田開發在北屯區，5000坪廍興公園第一排，首發推出個案「惠田森聆苑」。（盧金足攝）

台中捷運綠線全長16.71公里，共18站，沿線周邊多達100個景點，改變台中人搭乘大眾運輸的習慣。（盧金足攝）

台中捷運綠線16日起展開試營運1個月，迎接12月19日正式通車，中捷全長16.71公里，共18站，沿線周邊多達100個景點，包含豐樂雕塑公園、文心森林公園、市政公園、舊社公園等，捷運綠線是台中第一條捷運，結合高鐵、台鐵、公車、iBike等其他大眾運輸工具，形成完善路網，帶動大台中都會區經濟發展，捷運行經的北屯區，受惠捷運交通方便，吸引人口大量移入。

等了11年終於通車的捷運綠線，是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，從11月16日到12月15號，長達1個月試營運，全線18個站免費開放民眾體驗試乘，12月19日將舉行正式完工通車典禮，市府表示，當作市民的耶誕禮物及新年禮物，完成如期完工通車承諾。

包括捷運綠線、74號快速道路都行經的北屯區，吸引很多人移居，選擇購屋的熱門區域，建案也多案齊發，建築界多年經驗的菁英團隊「惠田開發」，在北屯區占地5000坪的廍興公園，首發推出個案「惠田森聆苑」，搭上交通優勢和公園綠地，成當地建案指標。

惠田開發董事長邱黎光表示，「惠田森聆苑」座落於寬闊25米太順路、樹孝路黃金角地，三面臨路規畫，正對廍興公園、太原棒球場，緊鄰74號太原匝道、太原路，近捷運紅線太原、精武雙站，交通順暢通達。

熱愛藝術的邱黎光，力邀藝術家廖迎晰創作的「國王的坐騎」，展現力與美的線條，結合童趣搖擺椅，是成長後夢想與現實的擺盪，作品中呈現宋代青花瓷紋飾，馬背大花布，象徵融合與馳騁，遨遊於大時代，永保赤子之心，生活更多自在，未來將安置在社區，讓社區像一座美術館。

北屯區近年來重大建設到位，北屯11期重劃區的「市31」BOT案招商，市府表示，環球購物中心獲選最優申請人，預計投資約10億元，打造地下2層、地上4層結合現代化市場及商場的購物中心，地址鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地及崇德商圈，不僅生活機能一應俱全，將依規取得智慧建築標章及綠建築標章，創造就業機會，為台中經濟注入新活水。

北屯區未來即將進駐的「洲際娛樂商城」、市府完成國際競圖的「台中巨蛋」，與將開幕的「Costco好市多北台中店」，為北屯區域房市再添新動能，此外，因應北屯區人口成長快速、兒童人口逾3萬人，市府已在計畫興建的北屯國民運動中心中，規畫部分空間作為兒童版國民運動中心。

北屯人口增加在台中市廿九行政區名列前茅，很多品牌建商紛在北屯插旗，「惠田森聆苑」新建案亮點，包括規畫迎賓大廳、多功能閱覽室、麗緻交誼廳、健身動能館、樂米親子空間等公設，惠蓀開發董事長陳蓀裕說，將公共裝置藝術融入其中，戶外及室內放置知名藝術家：ZAMAMA陳煜權．蕭明瑜、黃筠茜以及廖迎晰創作多項作品，增添空間氛圍與童趣創意，在每個角落展演生活美學。

(中時 )