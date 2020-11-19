潮州鎮現正如火如荼進行自來水工程，之前因人力不足，民眾抱怨工程品質太差，經公所與水公司協調後，目前已大為改善。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣潮州鎮現正如火如荼進行自來水工程，由於一次申請裝設自來水的戶數太多，導致自來水公司人力不足，建設過程中衍生許多問題，潮州鎮公所因此與水公司開協調會，針對施工品質、供水等問題討論，水公司承諾增加人力，目前情況已改善不少。

台水第七區管理處東港營運所管轄範圍包括潮州在內的15個鄉鎮，潮州近年來積極建設自來水工程，希望拉高普及率，前年共1000多戶申裝用水，去年增加至2000多戶，今年則倍數成長至6000多戶。

過去東港所轄區每年僅1000多戶申裝用水，這3年光潮州鎮就爆大量，今年轄區共有8000多戶申裝，水公司人力吃緊，工程品質出現許多問題，鎮民抱怨自來水質不良、道路施工後回補品質太差等，公所因此與水公司開會解決問題。

台水第七區管理處副處長徐志宏表示，因屏東縣申裝自來水戶數爆增，面臨人力不足問題，目前已增加臨時契約工來支援。自來水施工廠商屬小眾，就那幾間公司在做，未來也會要求施工廠商注意施工品質。

有鎮民質疑，潮新淨水場位於潮州，每日產的水卻支援其他鄉鎮，對潮州不公平。水公司表示，目前潮新淨水場日產水量約1萬噸，水要保持活水狀態，維持淨水場正常運作，因此將多餘的水支援南州、新埤、崁頂等鄉用水。

水公司強調，水一定優先提供潮州鎮使用，只是現在潮州接管戶數還沒這麼多，只能外送。因經費等問題不可能每個鄉鎮都設置淨水場，未來用水戶增加後，一樣會從其他鄉鎮抽取水源來助益，鄰近的淨水場完工後，也能相互支援用水。

鎮公所表示，開完會後水公司已改善很多，希望能與水公司一起努力，為提高潮州自來水普及率注入更多正面能量。

(中時 )