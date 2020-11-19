美式賣場好市多登台後，讓民眾趨之若鶩，但如全聯、家樂福等賣場依舊有許多忠心粉絲。一名網友PO出自己在臉書PO文詢問網友「大家一個月在家樂福花多少」，卻意外釣出超級大戶，把家樂福當小7逛，4個月已經消費18萬，成為VIP客戶。

該大戶在家樂福4個月消費金額達27萬元，讓網友直呼太猛 (圖／家樂福Carrefour商品•網友真心話)

網友在臉書《家樂福Carrefour商品•網友真心話》詢問「大家一個月都在家樂福花多少」，並貼出自己的消費紀錄，一個月大約消費2500左右，網友們也紛紛貼出自己的明細「大約1萬」、「5000左右吧」、「我在全聯買比較多」。

未料底下出現一名超級大戶，秀出自己的VIP資格，表示自己從6月1日到10月1日，整整4個月已經消費了18萬，過了兩周後，因為買了機車緣故，消費金額更是暴增到27萬，累積的點數達到178萬點，可折抵金額更直逼6000大關。該大戶打趣表示：「我的薪水感覺都給家樂福了，真心認為VIP門檻只有分一階不太適合」，讓網友直呼實在太猛。

(中時新聞網)