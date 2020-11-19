大陸男星張翰與鄭爽2009年因演出陸版流星花園《一起來看流星雨》擦出愛火，但交往5年後，仍在2014年宣布分手，後來兩人各自有過新戀情，近年卻不時爆出復合消息，讓雙方粉絲常在網上開戰，近日又傳出兩人可能在新綜藝節目同台，但張翰後援會立刻就跳出闢謠。

鄭爽近來參加陸綜《追光吧！哥哥》節目錄製，網上就傳出張翰也有參與此節目，若消息屬實，這將是他們分手6年後首度同框，引起不少網友好奇，但對此，張翰後援會就立刻發聲否認，「經與工作室核實，張翰最近都在《先生們請立正》劇組拍戲，目前暫無任何舞台類型的綜藝節目行程！望周知！」

鄭爽和張翰分手6年，兩人還是常被牽扯在一起。（圖／翻攝自微博）

事實上，鄭爽2014年6月在上海出席電視節宣布分手張翰後，兩人便再沒同台過，去年鄭爽舉辦生日會，才穿上學生制服，重現當年《流星雨》「楚雨蕁」的角色，當時大螢幕還放出《流星雨》戲劇畫面，其中還包括有前男友張翰的鏡頭，便出現兩人難得隔空同框的畫面。

而今年7月網上頻傳張翰與鄭爽舊情復燃，有網友發現男方出席活動時，戴著和女方同款的戒指，更有陸媒爆兩人疑似一前一後進入同一家飯店，讓復合傳聞甚囂塵上，不過，張翰工作室即在微博寫下6字否認：「沒聯繫，沒復合。」

(中時新聞網)