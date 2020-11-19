S曲線誘人。(取自半藏森林微博)

王思聰留言引發爭議。(取自半藏森林微博)

大陸網紅「半藏森林」胡文婕，擁有一張神似韓星IU的甜美臉蛋，微博吸引超過200萬粉絲追蹤。不過她去年卻被踢爆介入閨蜜網紅阿沁與男友劉陽5年戀情，連兩人「完事後得吃避孕藥」的情慾對話也曝光，令半藏森林一夕從女神成為人人喊罵的臭小三！

事隔近１年，半藏森林近日又憑著一組與姐妹合拍的泳裝照，成為大陸網友熱議人物。而半藏森林在照片中，穿著黑色兩截式泳裝，秀出雪白纖腰與姣好身材，更是連大陸最知名的富二代王思聰也忍不住誘惑，在下方留言「真•不怪劉陽」，一句話至今已吸引超過57萬人按讚。

不過王思聰在半藏森林泳裝照下方的留言，就引發大陸網友罵聲不斷，「男人最喜歡給男人找藉口了，惡臭」、「男人說這種話可不是在嘲諷哦。直白點翻譯，你是騷，也好看夠誘惑，我要是劉陽，我也上」、「所以你要接手嗎？王哥」。

對於自己留言引發的爭議，王思聰也在微博回應：「沒瓜，忘掛狗頭了，哎。」解釋他留言的本意是要嘲諷半藏森林與劉陽，只是一時忘記加「狗頭」表情符號。

(中時新聞網)