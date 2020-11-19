國家通訊傳播委員會（NCC）18日決議不予中天新聞台換照，自12月12日起將從有線電視52台消失。對此，名嘴吳子嘉也感到很意外，並指出，她很確定這件事背後有政治力介入，他甚至還直言，民進黨本來就是黑社會。

吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》中表示，他對這件事情我點意外，「憑良心講，我一直覺得蔡英文不會這樣做」，他指出，民進黨中常會上記者也有問蔡總統，台灣是不是沒有新聞自由？她就匆匆離開沒有回答。

對於NCC以7比0通過中天不予換照，並稱沒有政治力介入，7比0的決議可受社會法律公評，吳子嘉直接下了一個定論，7比0就是政治介入，怎麼會那麼統一呢？「大家綁一起不要跑，不要私下給我出去放話」。

主持人劉寶傑聽到後表示，這聽起來像幫會的幫規，吳子嘉則直言，「這個民進黨本來就是黑社會，這也沒什麼了不起的」，並指出，他自己是民進黨員，深懂得民進黨的生態。同時他也認為，這件事情這當然是高層交代的，所以沒有他自己的自我意識，這個7比0是政治介入都是非常確定的事情。

(中時新聞網)