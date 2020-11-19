近日一位正妹網友在臉書上購買一件寬鬆連身裙，沒想到收到的實體卻「超緊身」，讓她大開眼界。(摘自爆怨2公社)

近年來電商崛起，網購發展快速，尤其最近剛過的1111購物節，就是瞄準網購商機。不過網購至今仍無法完全取代實體店面，有很大的原因就是出在「實品不符」，不少民眾擔心踩雷，遲遲不敢網購。近日一位正妹網友在臉書上購買一件寬鬆連身裙，沒想到收到的實體卻「超緊身」，讓她大開眼界。不過網友們見正妹實穿照卻驚呼「身材太好！比模特還好看！」

原PO在臉書「爆怨2公社」上驚呼「我真的不該相信臉書的東西...是我錯看了嗎」，表示「原本應該寬鬆衣服變緊身；原本應該到小腿肚的長度變到膝蓋上」。只見廣告中的模特兒穿起來非常寬鬆，又包覆住全身，然而原PO穿起來卻像合身小洋裝，身材完全展露無遺，看起來根本是二件完全不一樣的衣服。

原PO網購收到實體衣服表示差很大，「原本應該寬鬆衣服變緊身；原本應該到小腿肚的長度變到膝蓋上」。(摘自爆怨2公社)

看完對照圖後，網紛紛表示，「這不是同一件衣服呀...差這麼多」、「幸好妳發文了！我之前一直很想買嘗到拖地板的毛衣！可是之前踩太多雷，!我都懷疑他們的模特兒是不是身高只有130」、「雖然也好看啦，但也差太多」。

不過，許多網友卻認為，雖然和預期不符，但原PO卻能把衣服完全撐起來，大讚她身材好，這樣反而比較好看。「 我覺得你穿起來比廣告麻豆好看耶！麻豆穿起來好像抹布⋯你穿起來有型又好看！」、「認真覺得，雖然好像不同件，可是你穿是好看的，不是災難」、「我覺得版主這樣穿反而好看！身材很好」、「妳穿了很性感欸，反而比廣告照好看」、「果然印證了～身材好…穿什麼都好看」。

(中時新聞網)