開發金控舉辦第3季線上法人說明會，總經理Stefano Paolo Bertamini（龐德明）上任後首度在法說會發聲，首先，以中文向大家問好，表達在亞洲工作超過22年，很高興重返台灣工作，強調開發金擁有強而有力的四大業務基石，包括壽險、銀行、證券、中華開發資本等團隊，可替未來打下基礎，並承諾未來會參加每季法說會、透過問券多與大家溝通，2025營運策略即將成型。

開發金控前3季累積獲利為新台幣87.9億元，集團整體業務維持穩健並帶動獲利成長；龐德明致力推動國際化、資源整合及數位創新，期能帶動成長加速並創造股東價值。

為協助金融業加強氣候變遷帶來的風險，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，致力發揮金融影響力。

開發金控子公司中國人壽，前3季稅後淨利148.4億元，未來將持續優化產品結構、新契約價值利潤率從去年同期的22％提升至28％；凱基銀行核心收入較去年同期增加9％，淨利差較去年同期增加9個基本點，前3季稅後淨利為29.1億元。

凱基證券為獲利貢獻最多的子公司，受惠整體業務提升，前3季獲利達55.9億元，將持續嚴控風險並掌握資本市場契機；凱基投信資產管理規模達1829億元，為業界第7，年成長29％；中華開發資本第3季獲利5.08億元，因國際投資部位評價回升，累積虧損降低為9.5億元；目前持續募集多檔主題式基金，總資產規模達439億元。

今年開發金控首度入選新公布「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股；其中，永續金融(責任投資)及普惠金融表現備受肯定，顯示開發金控全面將ESG議題納入投資分析及決策過程的策略奏效。

為了強化金融業面對氣候變遷的韌性，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，將以開發金控為實驗場域，使金融業甚至其他產業因應國內政策及對接國際趨勢。

(中時 )