一名美國官員告訴路透社，美國總統川普打算代表美國，參加本週的亞太經濟合作會議（APEC）視訊峰會。中國國家主席習近平也計劃參與這次會議。

20日川普若參加馬來西亞舉辦的APEC視訊峰會，將是身為總統的他2017年唯一一次參與APEC峰會後首度與會。

川普政府上週末派出較低層級人員參加東亞峰會視訊會議，因而遭受批評。在東亞峰會場邊，15個國家簽署了獲中國支持的重大區域貿易協定。

對於川普將參與APEC會議的說法，白宮方面拒絕評論。

雖然目前計畫是讓川普參加APEC峰會，但這位共和黨籍總統現正全神貫注挑戰3日總統大選的敗選結果。過去川普對於參與這類會議，曾經中途改變心意。

習近平預計也會參加20日的APEC領袖會議。

川普原本預計參加去年的APEC峰會，但峰會最後告吹，因為智利陷入暴力街頭抗議，決定放棄主辦。

至於2018年的APEC峰會則是由副總統彭斯（Mike Pence）在美中關係趨於緊繃下，代表美國與會。之後美中關係每況愈下，落入數十年來最糟的境地。（譯者：楊昭彥）1091119

(中央社)