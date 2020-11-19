一名美國官員告訴路透社，美國總統川普打算代表美國，參加本週的亞太經濟合作會議（APEC）視訊峰會。中國國家主席習近平也計劃參與這次會議。
20日川普若參加馬來西亞舉辦的APEC視訊峰會，將是身為總統的他2017年唯一一次參與APEC峰會後首度與會。
川普政府上週末派出較低層級人員參加東亞峰會視訊會議，因而遭受批評。在東亞峰會場邊，15個國家簽署了獲中國支持的重大區域貿易協定。
對於川普將參與APEC會議的說法，白宮方面拒絕評論。
雖然目前計畫是讓川普參加APEC峰會，但這位共和黨籍總統現正全神貫注挑戰3日總統大選的敗選結果。過去川普對於參與這類會議，曾經中途改變心意。
習近平預計也會參加20日的APEC領袖會議。
川普原本預計參加去年的APEC峰會，但峰會最後告吹，因為智利陷入暴力街頭抗議，決定放棄主辦。
至於2018年的APEC峰會則是由副總統彭斯（Mike Pence）在美中關係趨於緊繃下，代表美國與會。之後美中關係每況愈下，落入數十年來最糟的境地。（譯者：楊昭彥）1091119
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。