小男孩樂團為偶像劇《天巡者》量身打造插曲〈回不去的回憶〉，主唱米非首次填詞，刻畫穿越千年的刻骨銘心戀情，她表示，歌詞寫的是戲劇女主角「孟婆」的心境，但仍加入不少自己的感觸，更是用很多失眠夜晚完成的。

米非首次發表個人創作，壓力很大，不斷向團員及朋友尋求意見，還經常一個人深夜跑去朋友的店喝咖啡，一個晚上可以喝到4、5杯，再重新打起精神提筆寫詞，笑說自己「離不開咖啡！」她也表示，創作真的很痛快，儘管剖析內心是痛苦的，完成作品後甚至有「掏空自己」的感覺，但看到辛苦的結晶發表，有難以言喻的喜悅，是既痛苦又快樂的旅程。

小男孩樂團推出〈回不去的回憶〉數位單曲。(滾石唱片提供)

小男孩樂團成員經社會歷練，創作上體現更豐富的議題思維，也為品牌量身打造歌曲，三度為職業棒球隊伍譜寫年度主題曲〈Rock You 10〉，日前更登上電競舞台，為手遊「傳說對決」GCS夏季冠軍賽開場演唱，展現具穿透力的嗓音和熱血舞台張力，在電玩領域打開知名度。小男孩樂團新專輯和新計畫正著手進行中，將陸續發表新作，米非更透露自己「寫了不只一首歌」，期待收錄進明年全新專輯，與歌迷粉絲分享心中的故事。

小男孩樂團主唱米非。(滾石唱片提供)

(中時 )