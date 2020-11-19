10月29日，台東志航基地F-5E戰機墜海，飛官朱冠甍殉職；11月17日，一架F-16A花蓮夜航訓練起飛，雷達光點消失在花蓮外海處，上校蔣正志失聯。港媒認為，台灣的空軍意外頻傳，背後「真凶」其實是「台獨」。沒有「台獨」，兩岸就不會敵對、劍拔弩張，自然就能減少軍事意外。

根據香港媒體《中評社》報導，台灣的國軍今年因演習訓練死亡人數已達15人，摔了4架軍機。其中最為慘痛的，發生在今年1月2日，黑鷹直升機墜毀，參謀總長沈一鳴等多人喪生。而F-16戰機在台灣空軍服役已超過20年，已有7架失事，造成7名飛行員死亡。

港媒指出，台灣的國軍意外頻傳原因，有不少分析提到：其一，台灣向美軍購，得到的多是二手或汰換裝備，且已服役多年，多屬老爺級，維修保養都有問題；其二，台灣人員素質、人力規畫以及訓練體制等，存在老舊通病；其三，近年大陸加強在台海軍事活動，台軍疲於奔命應對，勞困頓乏。

大陸有媒體認為，近年美國方面在台海、南海區域動作頻頻，民進黨當局跟風起舞，讓台灣國軍的訓練強度翻倍，趕鴨子上架，不出意外才怪。從這一點來看，台灣國軍的意外頻傳，背後「真凶」其實是台獨；沒有「台獨」，兩岸就不會敵對、劍拔弩張，自然也就能減少軍事意外。

(中時新聞網)