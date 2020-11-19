美國總統川普陣營今天提出申請，要求威斯康辛州2個民主黨選民最多的郡重新計票，並指控這2地「違規最嚴重」。為要求驗票，川普陣營已支付須繳納的300萬美元。

美聯社報導，威州密爾瓦基郡（Milwaukee）和戴恩郡（Dane）最快可能於19日開始驗票，並須於12月1日前完成作業。

民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）在這兩個郡拿下57萬7455票，川普則贏得21萬3157票。

根據各郡核實後提交的結果，拜登在威斯康辛州領先2萬608票。

密爾瓦基是威州最大郡，是密爾瓦基市所在地，非裔人士約占總人口的27%，超越其他郡。戴恩郡則是威州首府麥迪遜（Madison）、威斯康辛大學（University of Wisconsin）校園的所在地。

與川普競選團隊合作的威州律師楚皮斯（Jim Troupis）說：「威斯康辛州民應該要能瞭解，他們的選舉過程是否以合法、透明的方式進行。」（譯者：楊昭彥）1091119

(中央社)