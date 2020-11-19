疫情升溫紐約市關公立學校 美股收黑 06:122020/11/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫令人焦慮。在紐約市下令關閉公立學校後，華爾街股市明顯走跌，連續第2天收黑。 道瓊工業指數下挫344.93點或1.16%，以29438.42點作收。 標準普爾500指數跌41.74點或1.16%，收3567.79點。 科技股那斯達克指數跌97.74點或0.82%，收11801.61點。（譯者：楊昭彥）1091119 (中央社) #指數 #學校 #16 #公立 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鮭魚返鄉投1.4兆 築台20年榮景 04:102020/11/19 焦點要聞 斥資1.3億 彰縣52清潔車全新上路 04:102020/11/19 地方新聞 倫敦氣候行動周 北市分享防疫經驗 04:102020/11/19 地方新聞 西華抗疫換裝再出發 五星飯店第一家 04:102020/11/19 財經要聞 RCEP衝擊下 追求台灣效益 04:102020/11/19 時論廣場 台股科技基金 5檔人氣高 04:102020/11/19 投資理財 操盤心法－疫苗報喜＋外資回補 推升指數多方格局 04:102020/11/19 證券．權證 《美股掃瞄》紐約關學 美股大跌 08:522020/11/19 財經 美股下跌 台股加權指數受壓抑走跌 09:232020/11/19 財經 貨櫃船運熱潮 旺到農曆年前 04:102020/11/19 財經要聞 國際熱門新聞 伊凡卡大崩壞 兒時閨密反叛爆料：曾一起公然露奶 - 國際 婚禮變死亡地獄！屋頂突塌 8死20傷 - 國際 上任立馬嚴加調查川普？拜登好猶豫 - 國際 1分鐘死1人 美新冠病歿數破25萬人 囚犯充當屍體搬運工 - 政治圈 新研究：1天只吃1顆蛋 糖尿病風險就提高60％ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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