2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫令人焦慮。在紐約市下令關閉公立學校後，華爾街股市明顯走跌，連續第2天收黑。

道瓊工業指數下挫344.93點或1.16%，以29438.42點作收。

標準普爾500指數跌41.74點或1.16%，收3567.79點。

科技股那斯達克指數跌97.74點或0.82%，收11801.61點。（譯者：楊昭彥）1091119

(中央社)

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