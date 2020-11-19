台積電赴美設廠過關 亞利桑那州鳳凰城無異議批准開發協議 06:422020/11/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）官員今天無異議批准與台積電的開發協議。此協議將為市內一項耗資120億美元的半導體工廠計畫，提供2億500萬美元改善道路和水源等基礎建設的市府資金。 路透社報導，台積電是全球最大的晶片代工企業，為蘋果公司（Apple Inc）、高通公司（Qualcomm Inc）和其他多家科技公司生產半導體。（譯者：楊昭彥）1091119 (中央社) #台積電 #協議 #公司 #美元 #開發 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 伊凡卡大崩壞 兒時閨密反叛爆料：曾一起公然露奶 - 國際 台積電赴美設廠過關 亞利桑那州鳳凰城無異議批准開發協議 - 國際 - 中央社 伊凡卡離開白宮 紐約名流圈恐也回不去了 - 國際 反制陸 美議員籲與台灣簽FTA 邀蔡總統訪華府 - 國際 - 中央社 APEC視訊峰會本週登場 傳川普將代表美國與會 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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