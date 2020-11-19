美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）官員今天無異議批准與台積電的開發協議。此協議將為市內一項耗資120億美元的半導體工廠計畫，提供2億500萬美元改善道路和水源等基礎建設的市府資金。

路透社報導，台積電是全球最大的晶片代工企業，為蘋果公司（Apple Inc）、高通公司（Qualcomm Inc）和其他多家科技公司生產半導體。（譯者：楊昭彥）1091119

(中央社)