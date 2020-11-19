台灣體育大學技擊運動學系一年級學生辜雪芃來自清貧家庭，外婆因辛勤工作而跌倒癱瘓，外公勞心勞力導致左眼失明，一家8口仰賴父親打零工的微薄收入過活，但艱困環境沒有打倒她，辜雪芃憑自身努力獲選空手道國家代表隊，且在世界中學運動會奪得銅牌，她如今正為杭州亞運密集訓練，最大夢想是為親人建造一間溫暖而堅固的家。

10月29日下午，空手道隊員聚集在台體大體操館練習，小將們用道服、汗水和叫喊聲，在地下室中刻畫出熱血與青春，辜雪芃眼中的專注讓她在隊員中格外突出，宛如一顆被苦難雕琢過的黑珍珠，不斷閃耀發光。

身高僅158公分的雪芃，對於身材較自己高大的對手毫不退卻，一拳一腳都帶著強勁力道，卻又能控制自如，在造成對方傷害前即時收回，她的動作俐落而堅定，全神貫注到幾乎忘我。對雪芃而言，空手道不只是一項運動，更是改變她命運的珍貴門票。

然而雪芃在賽場上發光發熱，生命歷程卻備受艱辛。幼年一場大火吞噬原本的家，一家人搬到卡度部落投奔外祖父母，一家人在租來的鐵皮工寮中勉強容身，阿姨及姨丈又因病去世後，辜母收養小表妹，外祖母卻因意外癱瘓，外祖父又因太過勞累而單眼失明，一家人被經濟生活壓的喘不過氣。

辜雪芃全家擠在租來的鐵皮工寮勉強容身，她還跟父母擠在同個房間，最大的心願是能給家人一個溫暖而堅固的家。（圖／翻攝三立新聞）

困頓經濟讓辜雪芃始終認為自己沒有追夢的權利，更不相信自身能力，接觸空手道後，她憑藉自身努力嶄露頭角，2018年打敗國內好手得到世中運參賽權，這本該是所有選手夢寐以求的機會，辜雪芃卻因害怕讓家人教練失望而險些放棄，直到打敗各國頂尖高手奪得銅牌，她才意識「不可能已化為可能」，擊倒對手更戰勝心魔，相信自己能在空手道路途上繼續堅持。

「我最大的夢想，其實是有自己的房間。」雪芃不畏逆境的勇氣讓她獲得今年的總統教育獎，她希望憑藉空手道翻轉人生並為國爭光，但她也提到，自己至今仍與父母睡在同個房間，目標是將來給家人一個溫暖而堅固的家，希望能成為父母的後盾與依靠。

辜雪芃不畏逆境的勇氣讓她獲得今年的總統教育獎，也讓全台灣看見卡杜部落女孩的堅持與驕傲。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)