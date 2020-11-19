台灣體育大學技擊運動學系一年級學生辜雪芃，憑藉自身努力打敗各界好手，如今獲選國家代表隊為杭州亞運密集訓練中，但辜雪芃家境清寒，艱難環境讓她不相信自身能力，還曾因自卑感爆發而差點放棄世界賽，所幸她用一面面的獎牌證明自己，宛如被苦難雕琢過的黑珍珠，不斷閃耀發光。

辜雪芃在賽場上發光發熱，生命歷程卻備受艱辛。她來自南投仁愛鄉，幼年一場大火吞噬原本的家，父母帶著她與兄長弟妹搬到卡度部落投奔外祖父母，一家人在租來的鐵皮工寮中勉強容身，阿姨及姨丈又因病相繼去世，辜母不忍小表妹無人照料而領養，但命運給辜家的考驗卻還沒結束。

雪芃的外婆為照顧家中孩子辛苦工作，卻在採茶時跌倒，搶救後不幸成為植物人，外公為籌措醫藥費勞心勞力，導致左眼失明，母親因照顧二老無法工作，食指浩繁的一家老小都依靠父親打零工的微薄收入，房租、醫藥費和生活費把他們壓的喘不過氣。

「我媽媽從很年輕就在照顧外公外婆，爸爸則是每天都很努力的工作，小時候我就知道家裡很辛苦。」談起艱難環境，雪芃的語氣沒有怨天尤人，而是帶著對父母的滿滿心疼，她從小就學會打掃、洗衣、煮飯和照料外婆，個性也因困頓經濟而羞怯封閉，始終認為自己沒有追夢的權利，更不相信自身能力。

即使面對比自己高大的對手，辜雪芃毫不退卻，每拳每腳都帶著強勁力道，動作俐落而堅定。（圖／黃耀徵攝）

「第一次看到空手道，我就喜歡上了。」雪芃回憶，國小畢業前，教練黃泰吉帶著學長姐到校園表演，力與美的結合讓她深深著迷，果斷進入空手道名校旭光高中國中部就讀。

黃泰吉提供空手道隊員免費宿舍和膳食，雪芃強忍離家背井的思鄉之苦，將全身心投入練習，2016年嶄露頭角，在東亞錦標賽上贏得金牌，2018年打敗國內好手得到世中運參賽權，這本該是所有選手夢寐以求的機會，卻讓雪芃第一次萌生退意。

「我一直想像對手很強，怕失敗會讓教練和家人失望。」雪芃回憶，深藏心中的自卑感在世界級比賽前終於爆發，她不相信自己會得牌，更擔心比賽失利後父母與教練的頹喪神情，直到在賽場上打敗各國頂尖高手奪得銅牌，她才意識「不可能已化為可能」，擊倒對手更戰勝心魔，相信自己能在空手道路途上繼續堅持。

家境清寒一度成為辜雪芃最大的心魔，但全家人都支持她勇敢追夢，辜雪芃的一面面獎牌也是辜家最大的驕傲。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)