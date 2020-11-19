台灣體育大學技擊運動學系一年級學生辜雪芃，憑藉辛勤練習和過人毅力在空手道賽場屢創輝煌佳績，而她身處18歲花樣年華，但清貧家境讓她對待自己近乎苛刻，每月生活伙食費都壓縮在5000元內，還曾想放棄學業，從軍以改善家境，所幸在父母和教練的勸說下才堅定志向，將持續在賽場上為國爭光。

雪芃12歲即接觸空手道，起初因瘦小身形而體能落後，但她咬牙練習，憑藉努力獲選國家代表隊，2018年站上全球級賽場，在世界中學運動會贏得銅牌，去年和今年的全國中學運動會又抱回金牌和銀牌，如今正因杭州亞運密集訓練，希望能為國家再創榮耀。

在輝煌成績的背後，雪芃生命歷程其實備受艱辛，外祖母意外癱瘓，外祖父又因辛苦勞動導致左眼失明，母親為照顧二老無法外出工作，一家老小都依靠父親打零工的微薄收入，清寒家境沒有讓她怨天尤人，而是學會心疼父母，總想要分擔家計，以減輕父母的肩頭重擔。

辜雪芃全家擠在租來的鐵皮工寮勉強容身，她還跟父母擠在同個房間，最大的心願是能給家人一個溫暖而堅固的家。（圖／翻攝三立新聞）

比起獎牌和掌聲，雪芃更在乎家中經濟狀況，高中畢業後一度不想再升學，希望從軍分擔父母的壓力，但辜母不願孩子放棄夢想，期盼女兒能唸她沒機會唸的書、走她沒機會走的路，在眾人希冀下，雪芃這才再度堅定志向去唸台體大，希望靠著比賽獎金改善家計。

生命中的磨難也讓雪芃甘於簡樸生活，她正身處愛打扮的花樣年華，但每月的伙食和生活費都壓縮在5000元內，從不耗費多餘的錢購買少女喜歡的化妝品或奢侈品，她對自己節儉到近乎苛刻，卻不吝於為他人付出，放假時還會用實際行動回饋社會。

「阿嬤生病的時候有很多人資助物資，我覺得很溫暖，也希望自己能成為帶給別人溫暖的人。」雪芃說，在黃泰吉的帶領下，她閒暇時會到埔里仁愛之家和療養院當志工，也曾到教養院修剪樹木、整理環境，陪伴行動不便或身有殘疾的長者與孩童，以此方式回報生命中每個不知道名字的貴人。

在眾人幫助下成長，辜雪芃也努力回饋社會，練習之餘還會到埔里仁愛之家陪伴長者，以此方式回報生命中每個不知道名字的貴人。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)