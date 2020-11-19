台灣體育大學技擊運動學系一年級學生辜雪芃，在空手道賽場上表現優異、屢創佳績，而如今的輝煌，還得歸功於一路提拔她的教練黃泰吉。黃泰吉在921大地震後深入南投，留在當地創立空手道隊，散盡家產提供選手食宿，多年來教育千名孩子，更培育出百名國手，成為學生們「賽場上的爸爸」。

921大地震時，黃泰吉的愛徒在南投失聯，他心急如焚前往找尋，沒想到入目所及皆是滿目瘡痍，愛徒最終在瓦礫堆中被救出，但災區孩子的內心傷痕難以平復，他於是留下成立空手道隊，給學生們寄託與依靠。

黃泰吉在當時國姓國中校長池麗娟的邀請下成立空手道隊，免費提供選手吃住，讓孩子無後顧之憂的練習，更曾幫家長付過健保費和喪葬費，為學生散盡積蓄，還二度將房子拿去抵押，但也培育出百名國手。

黃泰吉在921大地震後深入南投，21年來為學生散盡積蓄，還2度將房子拿去抵押。（圖／黃耀徵攝）

「部落的孩子不是懶、不是笨，而是沒有目標。」黃泰吉說，他先後教過千名學生，每位都在不同領域中大放異彩，當時被從瓦礫堆中救出來的學生，後來成為金牌教練曾麗如，曾麗如又培育出2014年韓國仁川亞運金牌辜翠萍，學生們在國內外比賽抱回的金牌超過300面，看到孩子在賽場上找到方向，進而走回人生正軌，這就是他最驕傲的成就。

黃泰吉培育出百名國手，國內外比賽抱回的金牌超過300面。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)