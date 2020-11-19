曾被封為「台灣小嶋陽菜」的知名精神科醫師鄧惠文，日前被讀者直擊在周末晚上現身於台北市大直知名飯店，素顏戴眼鏡的她，與老公和女兒用餐，若不仔細看，很難把這個充滿母性光輝的女子，與螢光幕前的亮麗模樣連結在一起。鄧惠文與老公互動不多，不過女兒倒是挺開心的，在位子上動來動去很活潑。

鄧惠文過去曾透露，生完小孩2年後，因要調適個人角色跟家人之間的問題，深感當個女人竟然這麼難，一度陷入「震驚後的低潮」。目前看來她已經走過低潮，享受一家人平淡的幸福。

（圖／翻攝自鄧惠文臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)