林哲熹去年以台劇《我們與惡的距離》思覺失調症患者「應思聰」一角入圍金鐘獎，典禮後他在臉書上傳合照，曝光與他交往超過7年的平面模特兒女友Cindy，日前小倆口到華山光點出席活動，林哲熹逢人就介紹「這是我女朋友」，態度相當公開。

戴著口罩的林哲熹與女友，沿路上有說有笑，看得出來感情很好；活動結束後，兩人也大方輪流與導演孫啟明及其他人合照，遇到熟人時，女友還會特地拉下口罩熱情打招呼，夫唱婦隨相當融入林哲熹的生活圈。

（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)