今年秋冬季節氣溫變化劇烈，導致門診氣喘病患增加了兩到三成，其中不乏原本控制得宜但卻復發的病患；醫師建議，天氣一變化就容易出現氣喘的人，最好能持續使用藥物控制，切勿自行停藥。

若室內外溫差大，可隨身攜帶口罩或圍巾，做好保暖工作，減少氣喘發生機率。（圖／報系資料庫）

「醫生啊！怎麼我的小朋友一變天，感覺氣喘又要發作！」「醫生啊！怎麼我一感冒就會誘發氣喘啊？」這一陣子原本因為疫情較為冷清的門診中，又開始湧入病患，其中增加比較明顯的就是幼兒氣喘患者。

「小朋友氣管確實比較敏感脆弱，加上免疫系統還沒有發育完全，本來就是氣喘的好發族群。」林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉指出，根據國民健康署的調查顯示，台灣12歲以下兒童氣喘盛行率是5.6%，算是很常見的上呼吸道疾病之一。

葉國偉解釋，氣喘就是氣管受到刺激開始出現過敏、發炎、呼吸道變窄等狀況；特別是劇烈的氣溫變化對呼吸道尚未成熟的小朋友而言，確實比較容易造成氣喘的症狀；除了氣溫變化外，例如塵蟎、灰塵、花粉、二手菸、三手菸、空氣汙染也都是秋冬季節常見誘發氣喘的過敏原。

「面對天氣變化最重要的就是身體要保暖，特別是口鼻的部分最好能戴上保暖口照或是圍巾。」葉國偉提醒，國外研究顯示，若室內外溫差超過七度以上，就容易誘發氣喘的發生；此外，秋冬也是空氣汙染的好發季節，若預報空氣品質不佳，最好減少待在屋外的時間。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)