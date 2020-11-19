秋冬一向是氣喘的好發季節，今年似乎又以孩童復發最為明顯。統計顯示，氣喘好發年齡層在3～4歲，多半在進入小學後症狀就會比較減緩甚至消失。但這樣氣喘就算好了嗎？林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉提醒，面對氣喘還是要小心謹慎。「理論上來說，既然是慢性疾病就不太可能斷根，所以只能說病情進入穩定狀態，但無法保證長大後會不會再復發。」

葉國偉說，研究顯示，將近一半的氣喘兒童過了青春期會沒有症狀，但是仍有少數人到了成年後又再復發。一般而言，約三分之二的兒童氣喘會持續至青春期甚至成人；而且反覆發作且嚴重程度較高的氣喘兒童，高達95%的人會在成年後仍患有氣喘。

葉國偉醫師提醒，過敏不會斷根，一定要持續用藥，以避免復發。（圖／葉國偉提供）

「要特別注意的是，如果沒有控制好反覆發作氣管會結疤，即使是長大後沒有任何症狀，但肺功能仍會變差，氣管的過度敏感性也仍然存在。」葉國偉強調，雖然臨床無任何症狀，但還是要早期介入治療降低氣管過敏發炎，如果能控制到連季節變化都不會誘發，才是真正的控制氣喘。

另外還有少部分的氣喘患者屬於嚴重型氣喘患者，全台灣大約有12萬人，葉國偉分析，嚴重型氣喘病患主要分成過敏型與嗜酸性白血球型，約占氣喘人數的10%左右；其中，嗜酸性白血球型多發生在成人。

這類病患即使使用類固醇還是無法控制得很好，還好現在已經有生物製劑可以使。葉國偉進一步解釋，生物製劑可以讓嗜酸性白血球降減少活性、降低總量與存活期，對於這類病患來說等於是一種標靶治療的概念。

正確使用類固醇吸劑，可以有效控制氣喘。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)