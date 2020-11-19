除了西醫藥物控制外，中醫對於氣喘也有獨到之處。中醫師張家蓓說，秋冬好發氣喘在中醫上多屬臟腑問題，其中又分成腎虛型與脾虛型。「今年因為夏天比較熱大家冰品吃得比較多，這一陣子門診中的氣喘病患多是屬於脾虛型。」

中醫師張家蓓指出，腎虛型氣喘患者容易夜咳，且咳嗽時喉嚨常有黏液。（圖／報系資料庫）

張家蓓解釋，脾虛型氣喘主要都是因為飲食不當所引起，常見症狀以乾咳為主，也常伴隨著過敏疾病發生像是流鼻水、皮膚過敏、濕疹等等；「我發現最近病患的眼睛過敏症狀很多，包括乾眼症、虹膜炎等等。」

中醫師張家蓓指出，腎虛型氣喘患者容易夜咳，且咳嗽時喉嚨常有黏液。（圖／張家蓓提供）

若幼年型氣喘未控制，容易成為成人型氣喘。至於腎虛型氣喘患者則是發作時間會比較固定，特別是從現在開始到冬至之前；因為溫度下降得比較快，患者調適能力比較差所導致；這類病患會以夜咳症狀為主要表現，而且咳嗽時會伴隨明顯的黏液。

張家蓓建議，這時候要以補腎補脾為主，特別是蛋白質最好以紅肉為主，但如果體質是慢性發炎者則要避免；補脾則要避免冰冷食物，另外加工品也會增加體內過敏症狀。「加工品比較常見的就是會讓食物Q彈的修飾澱粉，容易導致血糖震盪造成體內發炎讓過敏變得更嚴重。」

想要補腎、補脾，可多吃紅肉，但若身體正處於慢性發炎，就應避免。（圖／于魯光攝）

張家蓓建議，中醫在治療氣喘上會使用肉桂、桂圓等藥材調整體質，建議可以適量添加在食物中烹煮，例如可以將3克肉桂加入紅茶中，就是一杯很美味的茶飲；此外，也可以用蔘片補氣。

依中醫理論，吃太多冰品易造成脾虛，進而引發氣喘。（圖／報系資料庫）

「蔘片可以抑制發炎反應、調節免疫，降低體內慢性發炎，久了過敏症狀就不會再發生」。不過，張家蓓提醒，服用蔘片要遵從「久服、少服」的原則，也就是小劑量、耐心長期服用才不會對身體造成太大負擔。例如每天含兩片西洋蔘或是粉光蔘，長久使用就會有不錯的效果。

自製西洋蔘茶，是抑制發炎、調節免疫力的好方法。（圖／鄭清元攝）

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(中時新聞網)