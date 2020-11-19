2020 TCSA《台灣企業永續獎》昨（18）日在台北圓山飯店舉辦頒獎典禮，在競爭激烈的過程，東海大學在《台灣永續典範大學獎》、《大學USR永續方案獎》與《大學永續報告獎》都獲得高度肯定。所有參加評比的大專院校中，東海大學與台灣大學同時在三類獎項，都獲得《金級》以上的殊榮。

《台灣永續典範大學獎》強調大學在永續發展方面的綜合性績效表現，以彰顯大學在「包括治理、社會、環境及夥伴關係等綜合性影響力」為主軸。評審團對於東海整合學術力量，與聯合國永續發展目標連結促進社會的具體作為與成效，深表驚艷，從諸多國內卓越的大學中，脫穎而出，受高度肯定。

行政院副院長沈榮津致詞時指出，台灣企業永續獎，歷屆參獎家數累計364家，其年度營業額總和與我國2019年GDP比值約145％，為國內極具影響力，並廣受各界肯定的指標性獎項，本年度評審團高達668人，獲獎是很高的榮譽，恭喜台灣企業為永續努力。

東海大學校長王茂駿表示，學校透過創新性的永續推動架構，成立大學社會責任策略發展委員會，並結合USR與校務研究（IR）辦公室，建立全校性永續治理機制；結合雲創、樂齡、生態與環境等跨域創新學院的成立，實踐永續發展，引導學生對社會與環境產生關懷，做一位對社會有貢獻的人。

在《大學USR永續方案獎》，東海以「社區高齡支持系統到開放式養生村的永續思維」與「連結眾人成為空汙與食農改革的行動監測網」兩個方案參賽，分別獲得《金級》與《銅級》，彰顯東海透過地方智庫角色實踐社區永續發展，具有豐碩成果與影響力。

東海副校長詹家昌強調，該校在教育部USR計畫上聚焦高齡、食農、空汙與兒少教育等議題，學校將推動中長期評估工作與發表大學社會責任年報，列為深耕型計畫的重要任務，評估成效及作為未來改善機制，深受教育部肯定。

東海近年在校務永續發展推動上屢獲佳績，包括2020英國泰晤士高等教育機構世界大學影響力排名，全國第三、私校第一；2020年遠見雜誌「第一屆大學USR傑出方案-生活共榮組首獎」；天下USR大學公民調查中，私校第三及私校最佳綠色校園等各項執行成果，相當豐碩。

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